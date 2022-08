Un fuerte retroceso en torno a $18 registró el dólar, tras conocerse el dato de la inflación de julio en Estados Unidos, que se ubicó por debajo de las expectativas del mercado.

El Índice de Precios al Consumidor del séptimo mes del año se desaceleró más de lo esperado tras aumentar un 8,5% respecto al año anterior, enfriándose desde el avance del 9,1% registrado en junio – el mayor en cuatro décadas-, según el Departamento de Trabajo el miércoles.

Con esto, el billete verde culminó sus operaciones de este miércoles con una fuerte caída -la tercera consecutiva- de $17,90, en puntas de $886,10 vendedor y $885,80 comprador.

Se trata de la mayor baja diaria desde el 18 de julio ($29,00), y también de su menor precio desde el 20 de junio de este año ($882,20). “El dólar muestra una fuerte caída en la presente jornada, después de conocerse favorables datos de inflación en Estados Unidos, al registrarse en julio un IPC sin variación (0%), inferior al 0,2% proyectado”, dijo Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria.

“La caída en el precio de la energía apoyó a este dato que genera un alivio para la Reserva Federal (Fed), considerando que viene en un proceso de alzas de tasas agresivas para frenar el incremento de precios. Precisamente, con una Fed menos agresiva en el proceso de alzas de tasas se genera una depreciación para el dólar a nivel general, dando un apoyo bajista extra en medio de una venta de la moneda norteamericana por parte del Banco Central”, añadió.

Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, señaló “el factor que empujó a la baja el precio del dólar fue el IPC de julio en Estados Unidos, que en tasa mensual marcó 0,0% (vs 0,2%e y 1,3% anterior) y en tasa interanual bajó a 8,5% (vs 8,7%e y 9,1% anterior). La nula variación del IPC, permitiría que la Fed no se vea obligada a subir en forma drástica la tasa de política monetaria en lo que resta del año, aumentando la liquidez, lo que se traduce en una caída de su precio”.

