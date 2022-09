El Banco Mundial ha advertido que el mundo podría estar acercándose a una recesión global ya que los bancos centrales de todo el mundo aumentan simultáneamente las tasas de interés para combatir la inflación. Las tres economías más grandes del mundo, Estados Unidos, China y la zona del euro, se han desacelerado drásticamente, e incluso señala que un golpe moderado en la economía global durante el próximo año podría llevarla a una recesión. Pero Robert Kiyosaki, autor del exitoso libro de finanzas personales ‘Padre rico, padre pobre’ e influyente financiero, recurrió a Twitter para advertir a sus seguidores sobre la inminente crisis financiera mundial y les pidió que ahorraran alimentos, Bitcoin y metales preciosos.

Kiyosaki destacó que, a la luz del Foro Económico Mundial que se celebró en Davos el pasado mes de mayo en Suiza, está claro que el mundo está al borde de uno de los mayores colapsos financieros desde la Segunda Guerra Mundial. Dijo además que los líderes mundiales podrían tomar medidas desesperadas que podrían conducir a situaciones de guerra y que las personas deberían comenzar a ahorrar para satisfacer las necesidades básicas. Puedes pensar que se trata de una nueva “estrategia del miedo” para que la gente compre productos y servicios mucho más caros sin quejarse, pero al realdad podría ser bien otra.

La advertencia de Friedrich Merz

¿Qué pasará el 24 de septiembre de 2022? Un miembro del Parlamento alemán ha advertido públicamente que el 24 de septiembre será un día recordado en el futuro y que nadie lo olvidará. No hace falta decir que esos días no son muy comunes en nuestra historia. Por ejemplo, la muerte de John F. Kennedy fue uno de esos días. Y ciertamente el 11 de septiembre fue otro. Y los eventos más recientes tenemos la pandemia de coronavirus y la invasión rusa de Ucrania. Es por este motivo que un miembro del Parlamento alemán haga tal advertencias es realmente extraño.

“Todos no olvidarán el 24 de septiembre de 2022 y todos sabrán exactamente dónde estuvo”, dijo Friedrich Merz.

September 24, 2022! The German Legislature said that date will be remembered forever… I know a financial collapse is coming very soon. Is this the black swan event…. Be prepared! https://t.co/BKsv8OcJy9

— US Civil Defense (@USCivilDefense4) September 11, 2022