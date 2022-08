La noche del pasado lunes el excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi se refirió a la polémica “performance” de “Las Indetectables” en un acto de “Apruebo Transformar” en Valparaíso.

Recordemos que revuelo generó la noche del pasado sábado el acto del grupo porteño, que se autodefine como “compiladoras de un patrimonio travesti”, el cual incluyó una actuación en que una de las integrantes se metía parte de una bandera chilena en sus partes íntimas.

¿Qué dijo el excandidato?

Al respecto, en conversación Sin Filtros, Franco Parisi apuntó a la responsabilidad del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y criticó su figura, afirmando que un hecho de este tipo “era de esperarse”.

“Sharp ya tiene un prontuario de estar haciendo una decadencia permanente y consistente en Valparaíso. Sharp mató la vida universitaria, la cultural, Sharp mató la vida en familia de Valparaíso”, esgrimió duramente el excandidato presidencial.

En esa línea, Parisi esgrimió: “Lo que más me duele, no solamente la ofensa a los niños y la bandera que es un hito a la República, sino que Sharp se caracteriza por echarle la culpa a alguien y no asumir”.

“Y me da pena por las performancistas, “Las Indetectables”, la forma en que los dejaron completamente abandonados, todos. Y eso es característico del Frente Amplio”, complementó el académico.

Una crítica al Frente Amplio

De ese modo, Parisi continuó: “El Frente Amplio y particularmente Sharp, Boris, Jackson, siempre hacen lo mismo, se aprovecha a la gente, los estrujan y después la botan. Pasó con la ‘primera línea’, lo mismo con los presos políticos”.

“Quiero que la gente entienda que lo que está haciendo este grupo de dirigentes estudiantiles es básicamente lo mismo que hacían en la universidad: 1) siempre pedir plata, 2) defendían a los alumnos malos académica, 3) defendían a los profesores malos y 4) perseguían a aquellos que no pensaban de la misma forma y que eran académicos”, agregó.

“Lo que está ocurriendo en Valparaíso, Santiago, en Viña del Mar y en el Gobierno que estamos teniendo, es que no les interesa más que su bienestar económico y social internacional”, cerró Franco Parisi.

