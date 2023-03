Un duro cruce en redes sociales tuvieron este martes el Presidente Gabriel Boric con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), tras declaraciones realizadas por la autoridad comunal.

Durante la mañana de esta jornada, la alcaldesa Matthei participó de una entrevista en TVN, donde fue consultada sobre si las violaciones a los derechos fundamentales se pudieran repetir por las iniciativas legales que buscan otorgar mayores libertades para el uso de armas.

“Si hubo violaciones a los derechos humanos fue porque (los carabineros) no tenían como defenderse”, aseguró la jefa comunal, y agregó que “cuando se les venían encima, lo único que tenían eran bombas lacrimógenas, los zorrillos, el agua -que ligerito les dejaron los carros inutilizados- y esos famosos balines de goma que nunca habían tenido entrenamiento de cómo usarlos”.

Agregó que “entonces no vengamos a poner al mismo nivel el uso de las armas por parte de Carabineros, con el tema de los narcotraficantes o con el tema de los balines de goma, porque cuando a usted se le viene una turba encima y les tiran bombas molotov a los carabineros como sigue sucediendo (…) entonces, perdóneme, pero yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos va a querer que los carabineros sí puedan disparar”.

“Si hay algún error, si hay algún problema, como todo se irá a la Justicia. Pero tiene que darle el beneficio de la duda a los carabineros y no a los narcotraficantes”, dijo la jefa comunal, quien tiene un 70% de aprobación según la encuesta Cadem del 19 de marzo.

Sus palabras motivaron que diversas autoridades respondieran. Entre ellas el Presidente Boric, quien usó su cuenta en Twitter para mostrar su rechazo a las declaraciones de Matthei, compartiendo un enlace con la entrevista de la alcaldesa.

“Las violaciones a los derechos humanos nunca tienen justificación y entrar en esa deriva argumentativa es muy peligroso para la democracia. Respaldar claramente a Carabineros en la lucha contra la delincuencia, de lo que no tengo ninguna duda, no es a costa de los DD.HH”, planteó el Mandatario.

Las violaciones a los derechos humanos nunca tienen justificación, y entrar en esa deriva argumentativa es muy peligroso para la democracia. Respaldar claramente a Carabineros en la lucha contra la delincuencia, de lo que no tengo ninguna duda, no es a costa de los DDHH. https://t.co/WE118uplUU — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 28, 2023

Sin embargo, el encuentro no concluyó ahí y la exministra del Trabajo volvió a enfrentar al jefe de Estado, instándolo a “madurar” y “gobernar”.

“Presidente lo noto obsesionado con los alcaldes. Usted, que se ha dado tanta voltereta e impidió que se aprobaran leyes que defiendan a los chilenos y a Carabineros, escribe seguramente sin todos los antecedentes. Con respeto, madure y gobierne, necesitamos lo mejor de usted”, manifestó Matthei.

Presidente lo noto obsesionado con los alcaldes. Usted, que se ha dado tanta voltereta e impidió que se aprobaran leyes que defiendan a los chilenos y a Carabineros, escribe seguramente sin todos los antecedentes. Con respeto, madure y gobierne, necesitamos lo mejor de usted. https://t.co/hhvgK1aWF1 — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) March 28, 2023

Ya durante la noche, Matthei fue entrevistada en Tele13, donde precisó sus dichos y aclaró que “los casos de violación de derechos humanos tienen que llevarse a la justicia, se tienen que investigar y se tienen que penalizar”.

“Nunca, jamás, he justificado y nunca jamás voy a justificar ninguna violación de derechos humanos. El tema de los daños a los ojos, obviamente era porque no tenías como defenderse. Usted cree que los carabineros salían a ver a quienes dejaban ciegos ese día”, se preguntó Matthei, quien acusó falta de “madurez y de seriedad” de la primera autoridad.

“Naturalmente que eleva la tensión, pero yo no voy a aceptar que él ponga en duda una tradición que es de mi padre y mía, que es un no sistemático a cualquier violación a los DD.HH. A mí el tema del daño ocular que recibió tanta gente no me puede dejar indiferente, a nadie lo puede dejar indiferente. El que hayan pateado a carabineros en el suelo, a nadie lo puede dejar indiferente; el que le tiren bombas molotov encendidas, a nadie lo puede dejar indiferente”, prosiguió la autoridad.

“Que no trate el Presidente de desviar la atención, mediante un tuit en que claramente no vio lo que yo dije. Se quedó con una frase fuera de contexto”, acusó la autoridad comunal.

Quien también salió al paso de las declaraciones de la alcaldesa de Providencia, fue la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien afirmó que “reforzar a las policías para nuestra seguridad es fundamental y para eso seguimos trabajando, pero eso nunca puede ser usado para justificar las violaciones a los derechos humanos”.

/psg