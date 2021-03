Una dura crítica lanzó el partido de Chile Vamos Evolución Política (Evópoli) en contra de la principal carta presidencial de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Joaquín Lavín. Desde la tienda liderada por el diputado Andrés Molina, aseguraron que las propuestas del jefe comunal de Las Condes buscan “complacer a matinales y tuiteros”.

El primero en iniciar la ofensiva contra Lavín fue el precandidato a La Moneda de Evópoli, Ignacio Briones, quien se opone a usar los ahorros del Seguro de Cesantía para enfrentar la pandemia, como propuso el militante de la UDI. Esta iniciativa luego fue respaldada por el ex presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes.

En entrevista con T13, el ex ministro de Hacienda aseguró que Joaquín Lavín y Mario Desbordes “se pasaron a la cancha de cierta oposición populista, donde todo es insuficiente y cualquier monto y forma de gasto se justifica en lógica electoral”.

Evópoli: Lavín es oposición al Gobierno

Eso no fue todo, porque el vicepresidente de Evópoli y uno de los fundadores del partido, Felipe Kast, envió una carta al director en El Mercurio, donde calificó las medidas de Lavín como “populistas”.

“Lo más complejo de la posición de Joaquín Lavín no es el diseño de su propuesta -claramente no es buena idea vaciar el fondo solidario del Seguro de Cesantía para entregárselo a quienes no han perdido su trabajo-, sino la opción que ha tomado de hacer política desde la oposición al Gobierno, con el objetivo de complacer a matinales y tuiteros”, escribió Kast.

