Cristián Cuevas oficializó el lanzamiento de su candidatura presidencial este miércoles, a pesar de que la Lista del Pueblo, que primero lo había proclamado como su abanderado, finalmente le quitó el apoyo.

En entrevista con MegaNoticias, Cuevas se refirió a esta situación, precisando que “por sorpresa me entero de esta situación que en realidad no me corresponde a mí comentar. Cumplí el compromiso que se había hecho en las reuniones y en la ratificación de mi candidatura, por eso hice el acto que se desarrolló hoy día en la ciudad de Quintero”.

“Yo primero soy una persona que tiene coherencia ética y convicción en mis responsabilidades sindicales y políticas. Yo no estaría hablando acá si no hubiese sido invitado por la coordinación política de la Lista del Pueblo“, argumentó.

Respecto a su situación electoral de cara a los comicios de noviembre, Cristián Cuevas detalló que debe reunir 33 mil firmas, en un periodo de 10 días, para poder aparecer en la papeleta.

Junto con ello, fue consultado sobre las primarias de Apruebo Dignidad, que vieron ganador a Gabriel Boric por sobre Daniel Jadue (PC), campaña de la cual fue parte, donde se mostró crítico del diputado de Convergencia Social.

“No es mi obligación apoyar a Gabriel, porque no estaba en los acuerdos que al menos nosotros habíamos establecido, y porque no es cercana su reflexión, su práctica política, a lo que nosotros representamos”, recalcó Cristián Cuevas.

