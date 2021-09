Uno de los momentos más emblemáticos del primer debate presidencial desarrollado este miércoles fue cuando Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) se valió de Wikipedia para encarar a Sebastián Sichel (Chile Podemos Más).

Ello, luego que la senadora DC defendiera su postura de que Sichel fue lobbysta durante su paso por el mundo privado, indicando que sacó la información del conocido portal digital.

Ante esto, el aludido indicó tras el debate que “el mensaje era malo porque la actividad que dijo no hay ningún registro en ningún lado que no sea Wikipedia, entonces si tu única fuente es Wikipedia, y no hay otra, creo que no hay que tomárselo en serio. Y orgulloso le dije que he sido abogado, yo feliz”.

Frente a esta polémica, el equipo de Wikimedia Chile dejó ver su molestia por esta situación, señalando que “si bien la información puede contener errores, como es el caso de cualquier contenido en línea, de manera general el contenido de Wikipedia es correcto y está referenciado a fuentes que cualquier persona puede corroborar”.

En la misma línea, explicaron que “no muchas personas saben que Wikipedia tiene normas que cuidan su contenido y a quienes participan de ella. Como toda enciclopedia, ésta no genera contenido original; sus artículos se construyen mediante fuentes primarias y secundarias de información, las que son utilizadas para que el contenido sea verificable”.

Junto con ello, dejaron en claro que la plataforma no es una fuente primaria de información, “es más bien un puente para llegar al conocimiento”.

“Como cualquier otro medio de información, la enciclopedia puede contener errores; al ser una plataforma colaborativa y transparente, estos pueden ser rectificados rápidamente. Pero el vandalismo en Internet, como el ocurrido tras la mención en el debate de CNN y CHV, afecta negativamente su contenido”, precisaron.

“Nuestra comunidad de editores invierte tiempo importante cuidando el buen funcionamiento de la enciclopedia, pese al desgaste que estas acciones y descréditos les provocan. Que Wikipedia sea un espacio de consulta libre y transversal nos compete a todos y todas. ¡Cuídala tú también!”, cerraron desde Wikimedia Chile.

