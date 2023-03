El conjunto de iniciativas para dar mayores garantías a Carabineros al ejercer su función fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara, con el apoyo del gobierno. Sin embargo, dejó al desnudo una vez más la reticencia de Apruebo Dignidad de sumarse al discurso adoptado por Boric tras la derrota en el plebiscito constitucional y el último cambio de gabinete. Los diputados del FA-PC votaron mayoritariamente en contra, se abstuvieron o no asistieron a la votación, al revés de lo ocurrido en el Socialismo Democrático. Esa situación plantea un fuerte desafío para el liderazgo del Presidente, ya que refleja que su propia coalición es el principal obstáculo para el cambio de rumbo en el cual está empeñado. A continuación, el desglose de la votación y su impacto para La Moneda.

Votaciones. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley denominado Nain-Retamal, que establece la legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al ejercicio de la función policial y aumenta penas a quienes atenten en contra de ellos, entre otras cosas. La ministra Carolina Tohá apoyó la aprobación de la iniciativa, que consiguió el respaldo de Chile Vamos, parte de los Republicanos, PS, PPD, DC, PL, PR e independientes, pero no así del bloque de Apruebo Dignidad.

A la votación no llegaron la diputadas Karol Cariola, Carmen Hertz y Carolina Tello, todas del PC y pareadas con otros parlamentarios, además de los frenteamplistas Tomás Hirsch y Consuelo Veloso. Y, aparte de la hipótesis de “legítima defensa privilegiada”, clave para el uso de las armas de los policías para repeler agresiones y quedar exentos de responsabilidad criminal, se sumaron otras iniciativas en que buena parte de los diputados de Apruebo Dignidad las rechazaron o se abstuvieron.

La lista y los votos del FA-PC son las siguientes:

Modificación al Código Penal para eximir de responsabilidad criminal a los policías cuando deban actuar en determinas circunstancias. Hubo 24 votos en contra y 13 abstenciones. En contra: 6 comunistas, 15 Frente Amplio, 2 independientes y 1 PS. Abstenciones: 10 Frente Amplio, 2 PPD Indep. y 1 PS. Norma que determina que no se podrán ordenar medidas cautelares sobre la libertad de un policía imputado. Hubo 4 votos en contra y 28 abstenciones. En contra: 1 PC, 2 Frente Amplio, 1 independiente. Abstenciones: 6 PC, 19 Frente Amplio, 2 PPD Indep., 1 independiente. Norma que establece la prisión preventiva para los imputados por atentados contra la vida o la integridad física de miembros de Carabineros, PDI y Gendarmería. Hubo 23 votos en contra y 11 abstenciones. En contra: 7 PC, 15 Frente Amplio, 1 independiente. Abstenciones: 8 Frente Amplio, 1 PPD Indep., 1 PS y 1 independiente. Modificación a la Ley Orgánica de la PDI, que condena a presidio perpetuo o presidio perpetuo calificado a quien de muerte a un funcionario policial que se encuentre en ejercicio de sus funciones. Hubo 4 en contra y 28 abstenciones. En contra: 1 PC, 2 Frente Amplio, 1 independiente. Abstenciones: 6 PC, 19 Frente Amplio, 2 PPD Indep., 1 independiente. Expulsión de extranjeros condenados por delitos cometidos contra policías y gendarmes con prohibición absoluta perpetua de retorno al país. Tuvo 19 votos en contra y 10 abstenciones. En contra: 3 PC y 16 Frente Amplio. Abstenciones: 4 PC, 5 Frente Amplio y 1 PPD Indep.

Lo que significa. La ministra Tohá indicó que en el caso de alguna de las normativas, como la de la “legítima defensa privilegada” de Carabineros, el gobierno hará indicaciones en el Senado, en línea con parte de los planteamientos del FA-PC.

La votación supuso un test de liderazgo para Boric, que no pasó. Más aún, el Socialismo Democrático votó a favor de la iniciativa, dando cuentas que las 2 almas oficialistas no logran superar sus diferencias en aspectos clave. Las implicancias de la votación son las siguientes:

1. El Presidente tiene obstáculos para alinear al PC y los partidos del Frente Amplio, incluido el suyo, Convergencia Social, con el nuevo rumbo que pretende imprimir a su gobierno.

2. El no abrir un flanco con la izquierda parece ser la principal dificultad para actualizar la promesa del gobierno, tal como lo ha venido planteando Tohá desde febrero, y que Boric de contenido a su cambio de postura frente a Carabineros, con una autocrítica de peso. Para muchos, la desazón de su sector se reflejó en la visible incomodidad que mostró esta semana la ministra Orellana, la representante del FA en el comité político, durante una rueda de prensa junto a Tohá y el director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

3. La reticencia del mundo de izquierda al giro presidencial en materia de seguridad no pasó inadvertida cuando la ministra Vallejo explicó esta semana por qué algunas autoridades de gobierno mutaron entre la postura que tienen hoy y la que defendieron como parlamentarios frente a la agenda de seguridad. “El país ha cambiado, el Congreso es otro y hoy nos toca gobernar”, dijo. Los dichos de Vallejo no denotan una convicción en el cambio de rumbo gubernamental, sino que se sostienen en una coyuntura, circunscrita a los tiempos y no a un tema de principios.

4. El rechazo del FA-PC a normas clave que protegen a carabineros ocurre a poco más de un mes de las elecciones de constituyentes del 7 de mayo. Vale decir, en momentos en que Apruebo Dignidad apuesta a retener su electorado. El mimetizarse con el Socialismo Democrático en estas circunstancias puede dañarlos en las urnas.

5. Los ministros de Apruebo Dignidad en La Moneda, como Vallejo, Orellana o Giorgio Jackson, fundador del Frente Amplio, no han logrado ordenar sus filas en votaciones clave, como la de este miércoles. La pregunta es si no lo logran hacer porque no tienen influencia en su sector, lo que cuesta creer, o es solo un reflejo de las 2 almas que también se han instalado en La Moneda, cuya contraparte es la poderosa dupla Marcel-Tohá (efectiva en el control del Socialismo Democrático).

6. El panorama en el Senado puede ser menos complejo para el gobierno respecto de Apruebo Dignidad, ya que pondrá sobre la mesa las indicaciones que comprometieron en la Cámara de Diputados. El problema, para algunos, son las heridas que dejó en el sector el que Boric haya puesto todas sus fichas en su apoyo a Carabineros. La diputada Lorena Fries, que hace pocos meses firmó en Convergencia Social, el partido del Presidente, llegó a plantear la posibilidad de llegar hasta el Tribunal Constitucional si se aprueba el proyecto Nain-Retamal en el Senado en los mismos términos en que fue despachada en la Cámara.

/psg