Las preocupaciones sobre la Tercera Guerra Mundial se desencadenaron en todo el mundo tras la muerte del mayor general iraní Qassem Soleimani en un ataque aéreo estadounidense en enero de 2020. Ahora que una mortal pandemia se propaga por todo el mundo y las revueltas forman parte de nuestro día a día, son muchos los que están convencido que todos estos eventos nos llevarán a una guerra sin precedentes en la historia moderna.

Y en medio de las crecientes tensiones, los millennials están más preocupados que nunca de que estemos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Los millennials consideran que la guerra y los conflictos se encuentran entre los cinco problemas más importantes que afectan a las personas en todo el mundo en la actualidad. Un 47 por ciento cree que la Tercera Guerra Mundial ocurrirá en su vida, y dos de cada cinco millennials de países sin conflictos creen que es muy probable que se vean afectados por una guerra o un conflicto armado en el futuro. Y tal vez no estén del todo equivocados, ya que el Comando Estratégico de Estados Unidos ha advertido que el mundo debe prepararse para una guerra nuclear ya que los conflictos actuales podrían escalar muy rápidamente.

Inminente guerra nuclear

El Comando Estratégico de Estados Unidos, uno de los 9 comandos unificados en el Departamento de Defensa de EE.UU., es la encargada de emitir cada año una declaración de postura en la que informa al Congreso sobre el estado del Comando Estratégico y actualiza el presupuesto del próximo año. También proporciona información sobre posibles conflictos en el futuro y sobre su preparación para el combate. Pero el lunes reveló que planeaba informar al Congreso sobre la actual amenaza de una guerra nuclear.

“El espectro del conflicto de hoy no es lineal ni predecible”, escribió en Twitter en la vista previa de su declaración de postura. “Debemos tener en cuenta la posibilidad de que un conflicto conduzca a condiciones que podrían llevar muy rápidamente a un adversario a considerar el uso nuclear como la opción menos mala”.

