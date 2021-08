Polémica causaron en el mundo político las últimas declaraciones emitidas por el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (FA), sobre el cuarto retiro del 10% de las AFP, el que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Boric había dicho en junio, en pleno debate con el candidato del PC Daniel Jadue, que “mientras hoy día exista un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), yo no voy a apoyar más retiros de los fondos de pensiones, y menos un retiro del 100%”.

Pero hoy su opinión “varió” un poco. En entrevista con radio Infinita, dijo que los retiros del 10% “tienen que parar”, pero que aprueba este caso, si es que el retiro “constituye la renta y que por lo tanto entre en el cálculo del Impuesto Global”.

“Si eventualmente se aprueba un cuarto retiro no me cabe ninguna duda que van a haber quienes presenten al día siguiente un quinto retiro. Le he pedido a la bancada que de aquí en adelante todas nuestras acciones parlamentarias tienen que ser capaces de proyectar el futuro gobierno que vamos a tener”, señaló. Y reconoció un cambio de opinión respecto a esta materia: “hay una variación respecto a la opinión que entregué en uno de los debates televisivos respecto de lo que estoy pensando hoy día”, agregando que tratar de esconder eso a través de “argucias argumentativas sería una tontera”.

Tras sus declaraciones, recibió críticas de múltiples sectores, por cambiar de opinión en tan solo dos meses. Una de estas vino de la candidata PS-PPD-Nuevo Trato-PL Paula Narváez, quien lo criticó por darse vuelta la chaqueta, pese que hace algunos meses Boric y Narváez compartían actividades juntos, como una once con sopaipillas en Concepción y la última había dicho que tenían muchas cosas en común con el ganador de la primaria de Apruebo Dignidad.

En esta ocasión, la postura de la exvocera de Michelle Bachelet fue distinta, criticando estas nuevas declaraciones: “Lo más difícil en la acción política es ser consistente, sostener las posiciones, poder defenderlas hasta el final. Lamentablemente lo que ha hecho Gabriel en esto, una vez más, es mostrar que le cuesta sostener su palabra hasta el final. Eso resulta preocupante”.

Su contrincante de Chile Vamos, el independiente Sebastián Sichel también se sumó a estas críticas: “el cambio de posiciones, como Gabriel Boric esta semana ha sido increíble. Yo vi que Paula Narváez se opuso a este cuarto retiro, espero que sus parlamentarios digan lo que ella dijo. Espero que Gabriel Boric, que ha ido dándose vueltas en las posiciones, veamos si va a ejercer el liderazgo, o si va a estar otra vez buscando el aplauso fácil para ganar una elección”, dijo en Mesa Central de Canal 13.

Provoste: IFE “es una mejor alternativa”

Durante el debate presidencial de Unidad Constituyente realizado este domingo, la precandidata de la DC, Yasna Provoste se refirió a este proyecto de cuarto retiro. En dicha instancia, la presidenta del Senado manifestó que analizará el proyecto del cuarto retiro del 10% que llegue a la sala, para decidir su voto, enfatizando que es necesaria la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia Universal. “Voy a evaluar esta iniciativa cuando llegue al Senado. La política de retiros es regresiva, tiene impactos, la inflación afecta a los más vulnerables (…) Nos la vamos a seguir jugando porque el IFE siga siendo universal (…) El IFE es una mejor alternativa”, agregó.

Hoy, Provoste volvió a referirse a este tema, durante una actividad en el club deportivo en el Cerro Placeres en Valparaíso. “Me lo han preguntado varias veces y he sido absolutamente clara. Vengo precedida de haber apoyado los tres primeros retiros, siempre hecho dicho que no es una buena política pública, pero en esos momentos era la única alternativa que tenían miles y millones de familias para poder enfrentar una situación compleja. Este Gobierno le negaba el apoyo a las familias (…) hasta nuestra disposición de sacar adelante una agenda de mínimos comunes, de dialogar con este Gobierno, de empujar a las decisiones y abrir la billetera fiscal”, dijo

“Lo que hemos señalado es que hoy hay cerca de cuatro millones de familias que no tienen nada que retirar y que son las familias más vulnerables y si estamos convencidos de que nuestro país se puede jugar con los valores de la solidaridad, esa realidad me parece que es imposible que sea indiferente a los ojos nuestros. El IFE es una medida universal, ayuda a las familias que hoy enfrentan mayores dificultades y esperamos que el Gobierno entienda que tiene que extenderlo y garantizar el apoyo a las familias más vulnerables”, indicó.

En particular sobre los dichos de Boric, quien dijo ser partidario de que este cuarto retiro constituya renta, Provoste respondió que “tenemos que ver qué proyecto llega al Senado, ellos tiene una posición distinta porque él como actual diputado está viendo los proyectos, yo lo que espero que esta iniciativa para poder pronunciarnos al respecto. Nosotros seguiremos empujando para que el Gobierno haga lo que tiene que hacer, que es garantizar el apoyo universal a través del Ingreso Familiar de Emergencia”.

Críticas del Gobierno

Desde el Gobierno, tampoco quisieron pasar la oportunidad de criticar a Boric. El ministro del Trabajo, Patricio Melero destacó que Boric “se dio una vuelta de carnero” porque “ayer justificaba que no hubiera un cuarto giro, ahora le han dicho ‘oye no te conviene esto, mejor sale a aprobarlo’. Pero yo estoy convencido, porque conozco a Boric, que él sabe que esto es negativo”, señaló el secretario de Estado en EmolTV.

Melero criticó a la clase política por hacer solidaridad con el “bolsillo de las personas y no con el bolsillo del Estado. Es una incongruencia, es muy negativo para el país y creo que hoy hay un escenario muy distinto que el que tuvo Chile hace meses atrás con los retiros anteriores”.

