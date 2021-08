“Me da lo mismo”. Con estas palabras el abanderado de Chile Vamos, el independiente Sebastián Sichel se refirió a los eventuales respaldos de parlamentarios oficialistas a la candidatura presidencial de José Antonio Kast.

El tema ha ido generando ruido al interior de la colectividad en los últimos días. Y se vio incrementado luego de ayer La Tercera diera cuenta que un grupo de diputados de RN pidió libertad de acción para apoyar al líder del Partido Republicano en la primera vuelta de noviembre.

Al interior de RN cuentan que habría entre seis a ocho diputados que estarían por respaldar la candidatura de Kast en desmedro de Sichel: entre ellos Leonidas Romero, Miguel Mellado, Camila Flores, Francesca Muñoz y Eduardo Durán, además de Harry Jürgensen y Cristóbal Urruticoechea, quienes integran la bancada, pero renunciaron a su militancia el año pasado.

La solicitud que se realizó en una reunión la directiva del partido, liderado por Francisco Chahuán, con la bancada de diputados, terminó con el senador rechazando con un rotundo no la petición.

Sin embargo, este tema no preocupa al expresidente del Banco Estado. “Me da lo mismo. Que lo apoyen todos los que quieran a José Antonio Kast. No hay un complejo con eso”, sostuvo Sichel.

Y agregó que “tenemos que preocuparnos mucho más de los problemas de las personas, no farandulizar la política, no terminar cada discusión o cada pregunta en quién apoya a quién”.

“Lo que me importa a mí y sé que los que están mirando lo que les importa es cómo nosotros podemos garantizarles un mejor futuro y nuestra preocupación va a ser tener un programa de gobierno que interprete a esos chilenos y no necesariamente a los medios”, concluyó.

Kast: “Me sorprende la decisión de RN de amenazar a quienes legítimamente me quieren apoyar”

Por su parte, el candidato presidencial de Republicanos, José Antonio Kast, arremetió contra RN por no otorgar libertad de acción a sus militantes.

“Me sorprende la decisión de Renovación Nacional de amenazar a los parlamentarios o militantes que legítimamente me quieren apoyar. Similares denuncias hemos recibido de otros partidos y de la persecución que sufren algunos por tener una opción distinta. Yo les pido, sinceramente, que no sigan el camino de reprimir la libertad. Nuestro sector necesita ampliarse, no restringirse y tenemos que defender la libertad siempre, no cuando aparentemente nos conviene”, aseguró.

En ese sentido, el exparlamentario afirmó que “el llamado que hacemos es a tener en cuenta que nuestros adversarios son Gabriel Boric y los candidatos de izquierda. Sin duda tenemos diferencias, que son legítimas, pero no se comparan con el daño que a Chile puede hacerle el tener un gobierno de extrema izquierda. Tanto es así, que nosotros hemos ido incorporando propuestas y programas de los candidatos que han ido quedando en el camino”.

“Por eso, les pido, más colaboración, menos persecución”, cerró.

