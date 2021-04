El Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, posee gran cantidad de documentos confidenciales que forman parte de un informe sobre “fenómenos aéreos no identificados” u ovnis que podrían ser revelados en poco tiempo, según indicó un ex integrante de ese organismo.

Luis Elizondo, ex jefe del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas y que trabajó en el secreto quinto piso del Anillo C del edificio, precisó que Estados Unidos se está preparando para compartir con el mundo la información con la que disponen. El ex funcionario afirmó a New York Post que probablemente en junio el gobierno de Joe Biden podría dar a conocer algunos documentos hasta ahora confidenciales.

Pueden volar a 18.000 km/h

Los seguidores de los ovnis y la vida extraterrestre están hambrientos de explicaciones respecto a algunos fenómenos de los últimos años, como los objetos en forma de tic-tac que la Marina encontró en 2004, los extraños “cubos dentro de esferas” vistos por pilotos de la Marina en 2014, o los misteriosos triángulos negros que se informan continuamente en todo el mundo, señaló la agencia de noticias ANSA.

“Creo que todos quieren respuestas y creo que todos están dispuestos a hacer las preguntas difíciles”, afirmó Elizondo

Indicó que las aeronaves pueden volar a casi 18.000 kilómetros por hora y girar de manera instantánea, lo que sería casi imposible para los aviones militares más avanzados del mundo. “En comparación, para nuestros aviones más avanzados si quisieran girar a la derecha, les llevaría aproximadamente la mitad del estado de Ohio hacerlo”, graficó.

Tecnología más avanzada

El especialista comentó que cuando una persona tiene contacto con esos movimientos automáticamente se reconoce que se trata “con una tecnología más avanzada” que la existente en la Tierra.

Elizondo subrayó, en diálogo con New York Post, que estas aeronaves “no tienen alas, ni cabinas, ni superficies de control, ni remaches en la superficie, ni signos obvios de propulsión, y de alguna manera son capaces de desafiar los efectos naturales de la gravedad de la Tierra”.

El proyecto de ley de asignación de 2,3 billones de dólares del expresidente Donald Trump para el 2021 contenía el mandato de que el Pentágono y las agencias de espionaje debían presentar un informe sobre “fenómenos aéreos no identificados” (UAP, por sus siglas en inglés).

“Creo que el gobierno ha reconocido la realidad de la UAP”, señaló Elizondo, quien se disculpó por no agregar más nada porque maneja una especie de acuerdo de confidencialidad “de por vida” luego de renunciar al Pentágono en 2017.

/psg