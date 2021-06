El tono fue de molestia y sorpresa. Tras leer una declaración pública luego que un reportaje de La Tercera reveló que solo 32 de los 515 ventiladores donados por la CPC durante el año pasado para enfrentar la pandemia de coronavirus, el líder del gremio empresarial, Juan Sutil, defendió la adquisición de estos equipos y descartó estar arrepentido del dinero que se invirtió en esta operación.

“Cualquier dinero invertido en la salud y en la vida de un chileno está bien invertido, yo no me arrepiento de eso y me siento muy orgulloso de haber hecho todo eso en el momento más difícil de la pandemia”, sostuvo Juan Sutil.

Además afirmó que fue el propio Ministerio de Salud el que indicó e instruyó la compra de estos ventiladores, y dijo que fueron adquiridos a empresas de primer nivel en China y señaló que “en el contexto de la crítica situación sanitaria lamentamos profundamente que no se hayan tomado las medidas para mantener los equipos en servicio y a disposición de quienes puedan solicitarlos”. Y agregó que “me sorprende que estos ventiladores acá no estén en operación”.

