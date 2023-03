“Yo no me puedo meter en la vida privada de nadie, pero algunos videos sobrepasan un poco los límites normales. Sin embargo, aquí lo más grave es el tema político, aquí hubo un grupo de personas que llegó al gobierno con un montón de promesas. Y una de las grandes promesas es que no iba a haber pitutos”.

De esta manera, el senador José Manuel Ossandón apuntó contra la polémica renuncia de Vicente Gutiérrez, joven periodista y cuñado del ministro Giorgio Jackson que, hasta ayer, trabaja para el MOP.

Luego, recalcó que “lo más grave es que el ministro Jackson se limpió la boca contra todo el mundo por estas prácticas y él hoy hace prácticas peores”, sentenció.

“En el próximo matinal ustedes tienen que invitar al ministro Jackson, porque no solo contrató a este compadre, contrataron también a la polola. La polola también está hoy trabajando en el gobierno, además les crea un tremendo problema político”, agregó en Contigo en la mañana, donde también estaba de invitado el diputado Vlado Mirosevic.

Fue en este punto que Monserrat Álvarez, conductora del matinal de CHV, le hizo un aclaración: “Yo no sé en qué trabaja la polola. Usted se confundió de polola, porque la Constanza Schönhaut era la polola de Jackson, ahora trabaja en Interior, pero es la ex polola”.

APUNTÓ A EXPOLOLA

“Pero en el fondo es el mismo pecado. No me voy a meter en ese tema moral, pero una persona que le sacó la mugre a todo el mundo por este tema y lo primero que hace es meter a su cuñado y expolola…”, alcanzó a agregar Ossandón.

Monserrat Álvarez: ¿Usted cree que Jackson puso a su cuñado?

Senador Ossandón: No tengo ninguna prueba, pero es evidente.

Vlado Mirosevic: Respecto de Constanza Schönhaut, ella tiene un trayectoria política, me parece que es injusto con ella decir que está ahí por el ministro.

Senador Ossandón: Me confundí, pero no me parece que la expolola del ministro esté en el gobierno, con el currículum que tenga.

Vlado Mirosevic: Me parece injusto el juicio, ella tiene una trayectoria política y no tiene que ver con una ex relación con una persona.

/psg