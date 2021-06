Cuatro candidatos competirán en la primaria de la centroderecha: Joaquín Lavín representará a la UDI; Ignacio Briones a Evópoli; Mario Desbordes a RN y al PRI, aunque varias de las figuras de su partido apoyan a otros candidatos; y Sebastián Sichel, quien participará como independiente invitado por los partidos de Chile Vamos. El 18 de julio se medirán en la primaria y el lunes pasado intervinieron en un primer debate televisivo con miras a la elección. La primera semana de julio sostendrán otro debate, esta vez organizado por TVN, T13 y Mega.

La última encuesta que midió la intención de voto por estos candidatos en la primaria, realizada por CADEM antes del debate y de la elección de directiva de RN en que Francisco Chahuán derrotó a Desbordes, sitúa a Joaquín Lavín en el primer lugar de las preferencias con un 46 % y luego a Sebastián Sichel con un 23%. Ignacio Briones y Mario Desbordes tenían 11 y 10% respectivamente.

El debate reveló las estrategias de los distintos candidatos, determinadas en parte importante por su posición relativa en las encuestas. Lavín, señalando que su verdadero rival es Daniel Jadue, rehuyó el enfrentamiento con sus rivales en la primaria y trabajó para instalar su mensaje de un cambio para el país centrado en la clase media, pero realizado con paz social y crecimiento económico, y también puso el acento en la seguridad ciudadana. Sichel destacó su calidad de independiente y rostro nuevo en la política, marcando una diferencia con los otros candidatos y apuntando a Lavín, aunque coincidió en la necesidad de hacer crecer la economía, enfatizando el rol de las Pyme. Briones también destacó el desafío del crecimiento económico y abordó cuestiones de políticas públicas resaltando el avance en diagnosticar nuevas fuentes de ingreso para el Fisco al eliminar exenciones tributarias. No obstante, en su calidad de ex ministro de Hacienda fue el principal blanco de las críticas al actual gobierno y no le fue fácil perfilar su candidatura. Desbordes se dedicó básicamente a atacar a Sebastián Sichel.

En otros aspectos temáticos, Lavín y Sichel se mostraron contrarios a la legalización de la venta de marihuana, Briones se manifestó partidario y Desbordes, aunque no fue categórico, también. Respecto al matrimonio igualitario, todos se declararon partidarios excepto Lavín, que aludió a razones valóricas para mantener el matrimonio y las uniones civiles como instituciones separadas con iguales derechos, aunque señaló que respetaría la voluntad mayoritaria expresada en el Congreso.

Respecto a las estrategias de debate, Lavín fue efectivo en transmitir su mensaje. Sichel, como principal desafiante, debía enfrentar a Lavín y lo hizo, pero también se enfrascó en polémicas con Briones y Desbordes las que no le aportaron, aunque sí estuvo bien en su intervención final. Briones mostró versación en políticas públicas, pero el formato del debate no lo favoreció al dejar poco tiempo para desarrollar sus ideas, modalidad que sí fue cómoda para Lavín, que fue simple y directo. Fue el primer debate y los candidatos tendrán que ir perfilando mejor sus estrategias, pero en principio podría decirse que no se alteraron las posiciones relativas. Una cuestión positiva es que todos declararon su disposición a apoyar al ganador de la primaria y que esta sigue siendo una elección competitiva, especialmente en el caso de Lavín y Sichel. Ignacio Briones tiene posibilidades de remontar, cuestión que no se vislumbra en el caso de Mario Desbordes. Una carencia, es que no se enfatizó suficientemente, a mi juicio, la importancia de tener una alta participación de votantes en la primaria de la centroderecha. Este último factor será decisivo en la elección presidencial: movilizar a los votantes, que mayoritariamente no han votado en las últimas elecciones, será la clave del triunfo.

Por Luis Larraín, economista, para El Líbero

