El 4 de septiembre se llevará a cabo el plebiscito de salida, instancia donde la ciudadanía votará apruebo o rechazo a la propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional y que entregó de manera oficial al Presidente Boric el pasado 4 de julio.

Este fin de semana, los tres partidos que componen la coalición Chile Vamos, la UDI, RN y Evópoli, publicaron una carta de compromisos a llevar a cabo en caso de que gane el “Rechazo” en el plebiscito de salida, con el fin de reformar la Constitución.

El texto tuvo diversas críticas por parte del oficialismo, quienes han manifestado que se necesita algo más concreto.

El senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, habló sobre este tema junto a Álvaro Paci.

En relación con los cuestionamientos por parte del oficialismo ante esta carta, el parlamentario respondió: “¿Por qué deberíamos creerles a ellos? Si ellos se han dado volteretas en cada uno de los temas que han tenido”.

“Dijeron que no iban a ocupar los estados de emergencias y hay en el sur y también lo pidieron para el norte. Dijeron que no iban a dar bonos porque genera inflación y ahora están dando un bono. Dijeron que en materia de salud el Gobierno anterior era criminal y hoy en día las muertes por covid-19 se han triplicado. Entonces, ellos no son precisamente los notarios ni testigos de fe de ninguna buena práctica de la verdad”, ejemplificó.

“Por otra parte, hay un mundo de izquierda que dice que la derecha se ha opuesto a los cambios. La izquierda gobernó perfectamente durante casi 30 años y muy cómoda con la antigua Constitución, que la reformó el Presidente Lagos con los quórum”, agregó.

“Entonces, acá que nadie venga a dirigirse en un pedestal como el dueño de la verdad. Nosotros hemos hecho compromisos serios que vamos a mantener no solamente antes del plebiscito, sino que después. Esa es la opción que ha tomado esta generación nueva de centroderecha, que es una diligencia muy distinta a la que había en los 30 años anteriores, por diversas razones políticas. Nuestros compromisos se cumplen”, indicó.

Alza a la opción “Rechazo” en la ciudadanía

Los últimos sondeos de opinión han revelado un alza a la opción del “Rechazo” por parte de la ciudadanía a la propuesta de nueva Constitución.

La última encuesta Cadem reveló que el 53% de los encuestados votará rechazo en el plebiscito de salida, mientras que un 35% optará por el apruebo.

Sobre esto, el senador de Evópoli manifestó que “el rechazo es mucho más amplio que el mundo de la centroderecha. Se ha penetrado con fuerza en el mundo popular. Se ve claramente en las encuestas. Incluso en los grupos jóvenes, en donde el apruebo tenía una fortaleza, hoy día está bajando decididamente porque entre la plurinacionalidad, los distintos sistemas de justicia, la división administrativa y los distintos derechos que el día de mañana tendremos distintos tipos de chilenos, es un señal de que esto no quedó bien”.

“Lo que quieren hoy en día es una Constitución sensata, buena, que nos permita dar un salto adelante. Creo que en ese sentido, la idea de unir a Chile bajo una suerte de casa común, que fue lo que se prometió, es una fracaso y una tarea totalmente incumplida por la Convención”, finalizó.

/psg