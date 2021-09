El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, enfrentaría un complejo panorama judicial luego que se denunciara que mantiene una deuda por pensión alimenticia por $207 millones.

Según lo informado por T13, el economista arrastraría la deuda por sus dos hijos mayores, que viven en Chile. Además se encuentra vigente una orden de arraigo en su contra, la cual fue decretada en agosto de 2020.

La orden facultaría al Departamento de Extranjería y Policía Internacional proceder con su detención y ponerlo a disposición de un tribunal al entrar a Chile. Esta situación complicaría al candidato, quien se encuentra radicado en el estado de Alabama, en Estados Unidos, por “asuntos laborales”, y no ha regresado al país desde mayo de 2020.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Parisi afirmó que aún no ha sido notificado de su situación judicial por la deuda de pensión alimenticia, asegurando que la suma mencionada sería “irreal y exorbitante”.

“Jamás he sido emplazado legalmente al mismo, no se me ha notificado de ninguna resolución de forma legal y menos debo la suma irreal y exorbitante que se me pretende cobrar. Atendido a lo anterior, solicité al tribunal respectivo la nulidad de todo lo obrado y agotaré, por intermedio de mis abogados, todas las acciones y gestiones a defender mis derechos que se han visto vulnerados”, afirmó.

El candidato no participará del primer debate presidencial organizado por CNN Chile y Chilevisión, quedando ausente además del inicio oficial de la campaña electoral de este miércoles.

/psg