Gabriel Boric

DD.HH. en Venezuela: “Lo primero que vamos a hacer es abandonar la doctrina Piñera de ir a hacer un show en Cúcuta, invitar y después abandonar. La explosión de la migración venezolana en particular se produce -primero, la responsabilidad es del mal gobierno de Nicolás Maduro- cuando Sebastián Piñera va a Cúcuta invitar y después de desentiende”.

“Los DD.HH. no son un patrimonio de izquierda o derecha. Se tienen que respetar en cualquier contexto y situación. Tal como en Chile se violaron durante este gobierno, no tengo duda que en el gobierno de Maduro se han violado gravemente lo DD.HH. de los ciudadanos”.

Relación con el PC: “Hace muy poco tiempo en el gobierno anterior, el Partido Comunista fue parte del gobierno de la Nueva Mayoría de la cuál Yasna Provoste también fue parte con la Democracia Cristiana. Y tuvo una actitud sumamente leal leyéndose el programa hasta el final y cumpliendo y defendiendo los objetivos que se había acordado colectivamente. (…) Yo reitero, acá no hay espacio para amenazas porque lo que corresponder es juntarnos en pos de las convicciones compartidas”.

Viviendas a migrantes: “No es posible entregar viviendas a toda la gente que lo necesita hoy. En Chile tenemos un déficit de 600 mil viviendas y tenemos el número más alto de campamentos. Hemos entendido que a la migración irregular es casi imposible otorgarles viviendas y se tiene que ampliar esto porque al final a los migrantes hay que tratarlos desde la perspectiva de los DD.HH. y terminar con la lógica de las fronteras abiertas”.

José Antonio Kast

Edad de jubilación: “Postergar la edad de jubilación indexada a la expectativa de vida y de acuerdo a la edad de nacimiento, cualquier persona que nazca después del año 2000 va a tener una expectativa de vida mucho más alta, y por lo tanto jubilar a los 60 o 65 años, si la expectativa llega a los 85, 90 años, no es financiable”.

ONU e INDH: “Las Naciones unidas no se han pronunciado sobre esos regímenes, como Nicaragua, Venezuela, como como Corea del Norte, que algunos de los que estamos aquí le llaman paraíso terrenal. Claramente que existan en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas países como esos nos hacen rechazar a esa organización y también decir que nos queremos retirar”.

“Respecto del INDH creemos que tiene que haber una reformulación y para eso creemos que hay que cerrar el actual, porque no está cumpliendo con sus fines. Los DD.HH. son de todas las personas y lo que hemos visto incluso en el asesinato hoy día de Denisse por parte de una persona que dispara fuegos artificiales (…) hay algunos integrantes de esta organización que están ahí al lado de esta persona que dispara y que eventualmente va a ser condenado como asesino y no hacen nada. Posterior al 18 de octubre solo se asignaron más recursos”.

Zanja en la frontera norte: “Esta fue una propuesta, un proyecto que inició Michelle Bachelet. Para acotar los kilómetros siempre es bueno conocer la realidad, porque claramente no podemos hacer una zanja en la cordillera de Los Andes, pero sí en donde existe altiplano como en Colchane. Y esto lo he conversado incluso con el alcalde, y con los encargados de la unión comunal, con las juntas de vecinos de Colchane (…) Lo primero que tenemos que evitar es la confrontación persona a persona entre una persona que viene migrando y Carabineros o las fuerzas que estén conteniendo a estas personas. Si usted lo quiere hacer uno a uno es imposible, si usted hace una zanja de tres metros de profundidad con los cercos para que nadie caiga adentro de las zanjas y tampoco los animales de la gente que se dedica a la ganadería, eso es factible”.

Yasna Provoste

Deportaciones: “Todos los países tienen dentro de sus procesos las deportaciones y me parece que uno no tiene que tener miedo de hablar de aquello (…) Lo que nosotros hemos señalado que en nuestro gobierno se van a implementar las deportaciones resguardando el debido proceso. En nuestro país no es aceptable que personas con antecedentes penales lleguen a nuestro país. Tenemos una carga máxima de poder acoger a personas que vienen de una situación compleja de sobrevivencia y tenemos que hacerlo entregando dignidad a aquellas familias que vienen en busca de un mejor horizonte. Creemos que se necesita un diálogo que este gobierno nos ha aislado como país. Diálogo con los otros países que forman parte de la ruta migratoria y tenemos que ser capaces de intentar de generar y detectar a tiempo a partir de la cooperación en el que no existan rutas de tráfico de migrantes, porque ocurre”.

Costo de su programa: “Nuestro programa de gobierno cuesta 5 puntos del PIB, y lo que hemos señalado es que vamos a iniciar una reforma tributaria y esta se hace cargo de que vamos a heredar una pesada mochila fiscal (…). Producto del mal manejo de esta pandemia y de que las ayudas llegaron tarde, 2,4 millones de familias de este país cayeron de clase media a pobreza y 300 mil que eran familias en pobreza, cayeron a extrema pobreza y esto de cuenta de que el Estado va a tener que tener mayores recursos para poder enfrentar esta crisis que nos va a quedar de este mal gobierno”.

La Araucanía: “Es evidente el fracaso del Estado y de la institucionalidad en el territorio. Seguir en la lógica de la militarización es seguir con el fracaso (…) Vamos a encabezar un diálogo, porque es la única forma de terminar con la violencia, separando las situaciones que son claramente de delincuencia, de robo de animales, de robo de madera y narcotráfico. Vamos a ser capaces de garantizar en que el monopolio de las armas es una responsabilidad del Estado y no de sectores que hoy piensan que a través del uso de las armas van a imponer la fuerza”.

Sebastián Sichel

Crisis migratoria: “El Estado ha hecho muy mal su pega, tiene esas expulsiones pendientes, tiene que acelerar los procesos y construir albergues y tener el presupuesto para eso, tiene que combatir el régimen de Venezuela y tiene que estudiar expulsar al embajador. Lo que no podemos hacer es seguir escondiendo el problema debajo de la alfombra. Esto no lo va a solucionar una zanja, son las señales políticas que van a solucionar el problema de la migración y tenemos que conversar con los otros países que tienen el mismo problema”.

Transferencias directas y carga tributaria: “Estoy muy orgulloso de mi proyecto de gobierno que propone la continuidad de las transferencias directas a las personas: pensión de alimentos garantizada, devolución del IVA de alimentos y medicamentos. Y además, creo que no es un dogma no hacer retiros: mi programa propone por ejemplo hacerse un autopréstamo para vivienda, sin ningún complejo. Es importante entender que además tenemos que aumentar la carga tributaria, pero como lo hacen los países responsables. Nuestro proyecto habla de un 3% al 2030″.

10% : “Oponerse a un retiro y retirar está muy bien, porque es protegerse de la potencial expropiación. Retiré el primero y no pude retirar los otros porque era autoridad pública, y si se apoya el cuarto, cualquiera que quiera cuidar sus fondos y mandarlos a ahorros previsionales le recomendaría que lo haga, porque el riesgo que está ocurriendo en Chile es que pase lo mismo que pasó en 2011 en Argentina, que terminemos en un corralito y expropiando los fondos”.

Eduardo Artés

Apoyo a Pymes: “Las pymes deben ser apoyadas, no pueden ellas hacerse cargo de un sueldo mínimo de 600 mil pesos y si tenemos que en Chile una elusión y evasión de 20 mil millones de dólares, tenemos demás para apoyar a las pymes, si realmente los grandes que tienen esa evasión pueden ser recolectadas. No tengo el costo en cifras totales pero con eso sale sobrante”.

FF.AA: “Este es un gobierno que no solo no está centrado en solucionar los problemas de la gente, sino que además hay un desfalco y una sinvergüenzura que corroe a todo el aparato administrativo estatal y municipal. Vamos a hacer un plan de emergencia nacional en la salud. Luego veremos el tema de las viviendas, y vamos a hacer trabajar a las Fuerzas Armadas como corresponde, dejando que sean parasitarias y participarán en la construcción de viviendas para los trabajadores y el pueblo. Vamos a terminar con las actitudes de la policía, porque la vamos a refundar y no tendremos nunca más una policía cuartelaría y que reprima a los trabajadores y al pueblo”.

Edad de jubilación: “La medida en que se desarrollan los medios productivos tiene que haber más tiempo para la ciencia, para el ocio incluso. No puede ser que hoy día estemos prácticamente igual que cuando se hicieron las grandes manifestaciones por las ocho horas de trabajo. No es posible que tengamos las jubilaciones a los 60 años las mujeres y a los 65 años los hombres, además de malas, el Estado no hace ninguna liberación en locomoción, que es nuestra propuesta. Nosotros estamos viendo que sea escalonada de acuerdo a la intensidad del trabajo. Los trabajos más pesados deberían tener una jubilación evidentemente con años menores”.

Marco Enríquez-Ominami

Deudas en UF: “La UF se creó hace 60 años porque había una amenaza que era la inflación y en los últimos 26 años la inflación no ha superado el 10%. Este año, el Banco Central proyecta 5,6% y 6% en su pánico. ¿Cómo se regula? Con tasas de interés. Las personas pagan inflación y después la tasa de interés, que puede ser depende de los créditos, a cuánto se pactan, 20 a 25 años, por tanto un crédito hoy puede salir 10 u 11%. Pero la UF lo único que ha hecho es una anomalía doble, porque usted no gana en UF, usted gana en pesos. La tasa de interés alcanza de sobra justamente la tasa de interés. Yo le daría más tarea al Banco Central, que se preocupe del empleo. Lo que me parece importante es ver cuáles son las tareas adicionales del Banco Central. No sigámosles diciendo a los Chilenos que sean ellos el cinturón de ajuste. La inflación es un impuesto a los pobres”.

Argentina y plataforma continental: “La soberanía no se negocia. No se escribe la historia borrando con el codo o con una goma los hechos (…) Respecto de la plataforma continental, el gobierno de Macri, un gobierno de derecha, fue el que comenzó en 2014-2015 a reactivar este proceso. Conozco a no menos de doce expresidentes de América Latina y no puedo tolerar que nos estemos comprando tanques, fusiles, bombas y no tenemos especialistas, y estamos comprando balas para una guerra que no ha ocurrido en ciento setenta y tantos años. Yo propongo que el cambio comience hoy”.

Política migratoria: “Haría exactamente lo contrario a lo que está proponiendo Kast. Con cuotas. Me juntaré con mis adversarios como presidente, con Bolsonaro, con todos. Hay un millón y medio más de venezolanos que puede terminar en Perú o en Chile, hay tratados internacionales que nos obligan, porque parte del problema es el exceso de peleas entre presidentes. Saquemos la ideología de la política exterior, haré eso. Veré a Bolsonaro, que para mí es un bárbaro, pero me juntaré con él para decirle: tenemos que ver cómo resolvemos esto. Conozco bien la inmigración y no es serio echarlos o decir que vengan todos, (hay que tener) políticas serias y menos peleas”.

