A pocos días para que termine la licencia médica que presentó el convencional de Pueblo Constituyente (ex Lista del Pueblo), Rodrigo Rojas Vade, la presidenta de la instancia, Elisa Loncon, abordó su eventual retorno.

La líder de la mesa de la Convención aseguró durante una entrevista con la radio Duna que “no es saludable ni para él ni para nosotros”.

“Creo que no, sería doloroso para todos, para él sobre todo, el acoso impresionante, no es saludable ni para él ni para nosotros, hay que ver la manera, vamos a ver para donde va la investigación, pero no es el tiempo para él en este momento”, precisó Loncon.

Recientemente, el abogado de Rojas Vade, Tomás Ramírez, entregó más antecedentes y reveló las enfermedades reales que tiene el convencional.

Al respecto, Loncon valoró que el abogado de Rojas “asuma su vocería”, porque a la mesa de la Convención “no nos corresponde”.

“Tampoco me corresponde juzgar las enfermedades y creo que es lo mejor en términos que el tenga un vocero que de a conocer la situación, como él esta. Lo que a nosotros nos corresponde como Convención, es dejar muy claro, nuestra disposición para que el caso se investigue y los tribunales resuelvan finalmente el caso“, profundizó.

Finalmente, la líder de la Convención explicó que la mentira de Rojas Vade “afecta la confianza que se tiene en el órgano”, sobre todo cuando “estamos en el Chile también atravesado por problemas de valores, estamos en el Chile individualista al extremo, y es el Chile que queremos cambiar”.

“Y yo creo que la ciudadanía tiene que verlo desde esa dimensión, la Convención refleja el Chile donde estamos, y esto no es defender a nadie, es entregar ese contexto en el que nos encontramos y por qué nos movilizamos a cambiarlo”, concluyó Elisa Loncon.

