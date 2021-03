“Me fui de lengua, me van a retar, pero bueno. Ya estoy de prenatal. ¡Qué sanguchito de palta, terrible!”, con esas palabras cerraba una hora de conversación la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, en el podcast La Cosa Nostra con Mirko Macari, Alberto Mayol y Darío Quiroga.

Siches opinó sobre las medidas del Ejecutivo en el período de pandemia y lanzó sus dardos contra el gobierno que calificó “de lo peor” que se dejaba llevar por el Segundo Piso, “unos ingenieros que tienen por ahí revoloteando, que se las dan de epidemiólogos”, sostuvo.

A medida que avanzaba la conversación la presidenta del Colmed, que tenía de fondo el logo del gremio, se tornaba más dura en sus declaraciones.

“Nosotros ahora con todo lo que ha pasado en la pandemia estamos pero en guerra campal con el gobierno, porque los gallos, además en toda la pandemia, yo que he sido súper señorita, voy a todas las reuniones y me saco fotos con todos los infelices, nos han pasado goles, ni una cuestión gremial”, manifestó la dirigente durante la conversación.

Sin embargo, desde que comenzó la pandemia la presidenta del Colegio Médico ha apoyado y desacreditado al gobierno, en verdaderas “vueltas de carnero”. Desde el inicio tomó un rol protagónico en el debate sobre cómo manejar la crisis sanitaria y luego de una serie de críticas vía Twitter, donde exigía participación de Colmed en la estrategia nacional, se cuadró para trabajar con el gobierno.

“Estamos preparando la reunión de mañana de la Mesa Social Covid”, escribió. Después de aquella instancia los ánimos parecieron calmarse. “Doy por superada todo tipo de controversia”, “me da garantías esta mesa” y “las medidas del gobierno van en la línea correcta”, fueron algunas de sus palabras.

Sin embargo, a fines de marzo, Siches mencionó a El Mercurio que “en algún momento tuve que decirle al Presidente que yo no venía a sacarme una foto a La Moneda, sino que a pedirle que tomara la colaboración de los médicos del país para reorientar y destrabar algunos puntos”.

Dos meses después, en mayo, tras una reunión con el ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel, las sombrías declaraciones de la dirigente impactaron al país. “Tenemos que hablar que van a fallecer personas, que estos números van a ser cada día mayores, que vamos a tener problemas cada día mayores, tal como han publicado algunos medios, con las bolsas de los fallecidos, dónde se van a enterrar estos fallecidos, cuáles son los procedimientos y cómo también proteger a las personas de las funerarias que hacen el manejo de los cuerpos, va a ser un escenario complejo”, cuestionó.

Además, la médico internista aseguró que “hay desconfianza en las autoridades e instituciones del país, eso lo dijimos desde el principio, y desde el primer momento habíamos planteado tener otra suerte de gobernanza. A mí no me sirve que el ministro de Salud cambie el tono. Yo necesito, como representante de los médicos, que haya un cambio en la forma de gobernar esta pandemia”.

Y si bien, por un tiempo la presidenta del Colegio Médico pasó a un segundo plano, al acercarse el regreso a clases presenciales tuvo un cambio de actitud repentino. A principios de febrero realizó una dura crítica al anuncio del ministro de Educación, Raúl Figueroa, respecto al inicio de las clases a nivel nacional que sería el 1 de marzo. En la oportunidad dijo: “Lo más probable es que vaya a ser un fracaso”.

Sin embargo, a fin de ese mismo mes tras, una reunión con el Presidente Sebastián Piñera, los ministros Raúl Figueroa y Enrique Paris; el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz; la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, algunos alcaldes y representantes de la sociedad civil, apoyó la iniciativa del Ejecutivo. En la instancia el ministro de Educación aseguró que existía “consenso absoluto en lo fundamental que es hacer todos los esfuerzos para que niños y jóvenes recuperen la experiencia escolar presencial“.

Eso sí, Siches solicitó generar claros protocolos para los colegios y establecer “qué vamos a hacer con los trabajadores de la educación que no han completado su proceso de vacunación y que pertenecen a los grupos de riesgo”.

Ahora, el nuevo giro de Izkia Siches incluye una serie de declaraciones en contra del gobierno que apoyaba hace algunas semanas.

Tras un año en la Mesa Social Covid-19 la dirigente aseguró que “hago muchas propuestas y todo, pero las únicas veces que me escuchan es cuando efectivamente hago declaraciones un poco más altisonantes. No funciona esa Mesa Social para llegar a acuerdos, no es una instancia que tenga poder, no corta nada, es una cuestión a la que yo voy, pero me sirve como denuncia”.

“Ningún gobierno nos había tratado tan mal. Y en medio de la pandemia, nosotros cuidando a los pacientes… ¿Tú crees que nosotros vamos a hacer un paro? ¡Jamás vamos a hacer un paro! Porque el paro va a matar a los pacientes, que no son de ellos, son del pueblo, son pobres, y ahí sí que yo tengo una raya cruzada en que es imposible. Son lo peor”, enfatizó durante la conversación.

/gap