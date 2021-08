Casi 3 millones de seguidores en Instagram tiene Romina Malaspina, modelo argentina que se hizo conocida en nuestro país luego de participar en el reality «Doble Tentación» el año 2017.

En el encierro la ex chica Playboy inmediatamente llamó la atención con su belleza, conquistando a Pascual Fernández, otro conocido ex chico reality con el que tuvo un breve romance, pero que no funcionó fuera del encierro.

Cabe mencionar que con el paso de los años, Romina ha tenido un drástico cambio de imagen que sus seguidores han notado. Además, en paralelo a su carrera como modelo también se hizo un camino en las comunicaciones, trabajando como lectora de noticias en Argentina.

En la web, la trasandina publica aplaudidas imágenes que se llevan todos los halagos de los cibernautas, al como ocurrió en sus últimas publicaciones.

Revisa algunas de las fotografías de la ex chica reality a continuación:

Original de tecache.cl

/psg