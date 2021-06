El Presidente Sebatián Piñera asistirá este martes al funeral de la subinspectora de la Policía de Investigaciones (PDI), Valeria Vivanco, quien murió el fin de semana durante un operativo por un homicidio, ocasión en que señaló que “cuesta comprender cómo puede haber tan maldad”. A la vez que indicó que ojalá hubiesen mejores leyes de control de armas o un estatuto de protección de las policías para evitar este tipo de situaciones.

En la ceremonia que se realizó en la Escuela de Investigaciones de la institución, el Mandatario señaló que “Valeria dejó una profunda huella en este mundo, una huella de amor, de cariño, de aprecio, a mí me ha impresionado, me lo decía mi mujer anoche, cómo todos la querían, su familia, sus compañeros de la PDI, me decía el embajador de Chile en España, la huella que ha dejado su corta pasada”.

“Valeria tenía tres familias, la familia que integraba junto a sus padres, sus hermanos, sus seres queridos, la familia de la PDI y la familia del Padre a la cual Valeria ha regresado. Su familia en este mundo la sienten, la lloran, la extrañan y con mucha razón, cuesta comprender por qué Dios a veces llama a las mejores en forma tan temprano. Valeria entregó su vida cumpliendo con su deber con su juramento, entregó su vida para proteger la vida de los demás y no hay nada más noble ni muestra de amor que lo que hizo Valeria”, sostuvo.

En ese contexto, Piñera indicó que “cuando uno reflexiona, se da cuenta de que Valeria interpreta el espíritu de la PDI, de Carabineros de Chile que todos los días arriesgan sus propias vidas por proteger la nuestra, a veces en forma muy incomprendida, una tarea tan difícil, tan sacrificada, tan abnegada, y Valeria era una mujer hermosa, valiente, que irradiaba alegría, esperanza, optimismo, cuesta comprender cómo puede haber tanta maldad, para en forma tan cobarde provocar tanto daño como los que la asesinaron”.

“Pienso que una buena forma de hacer un homenaje a lo que fue la vocación de Valeria, es preocupándonos de cumplir su legado, cumplir su juramento. Ojalá tuviéramos mejores leyes: cómo echamos de menos una ley de control de armas o un estatuto de protección de las policías”, apuntó.

Asimismo, el Presidente manifestó que “quisiera decirle a su familia, que sin duda siente un dolor lacerante, pero también un profundo orgullo, que ojalá ese dolor sea un dolor que les traiga esperanza, porque algún día se van a volver a encontrar con Valeria”.

“Yo siento que Chile entero siente este dolor, hoy y por eso quisiera decirle a las familias que ojalá Dios les dé la fuerza y el consuelo, Y también decirle a Valeria, que tanto amó a su familia, que tanto amó a su PDI, la vida, que estoy seguro que hoy es parte, que ha regresado a la casa del Padre, que descanse en paz y que nos acompañe, ayude e inspire”.

/psg