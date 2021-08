Las redes sociales están llenas de personas que aseguran haber viajado al futuro, desde usuarios que garantizan que en 2027 será el año del fin del mundo, hasta otros que confirman que dentro de unos pocos años habrán ciudades que estarán sumergidas bajo el agua por culpa del cambio climático.

El último “viajero en el tiempo” que se ha hecho viral en TikTok por sus predicciones ha sido el usuario futuretimetraveller, un hombre que asegura ser del año 2491 y que predice la llegada de los extraterrestres a la Tierra en 2022.

Al parecer, los alienígenas que supuestamente llegarán a la Tierra el 24 de mayo del año que viene son de una raza llamada Nirons, caracterizada por tener un cráneo con forma alargada, una apariencia distorsionada, un color gris oscuro y medir 2,23 metros de largo.

Tal y como afirma el usuario en el vídeo de TikTok, esta raza de extraterrestres llegan a la Tierra en son de paz y no suponen ninguna amenaza para la humanidad. Sin embargo, los Estados Unidos les atacarán en la primera de las muchas guerras interdimensionales que supuestamente nos esperan.

La llegada de los extraterrestres a la Tierra no se quedará solo en una visita por parte de los otros habitantes del Universo, el “viajero del futuro” asegura que en 2491 los alienígenas conviven junto a los humanos: “En mi época hay muchos extraterrestres diferentes y en realidad, ellos ya viven actualmente en la Tierra como ciudadanos en el futuro”. Aunque según su versión, no lo están teniendo nada fácil y están siendo atacados constantemente.

El vídeo se ha hecho viral rápidamente suscitando miles de preguntas, de las cuales ha decidido responder unas cuantas: los humanos no ganarán la primera guerra interdimensional, en el futuro se podrán alquilar los superpoderes, Disney plus estrenará She Hulk el 17 de abril de 2022 y su lugar de nacimiento es Saturno.

Futuretimetraveller ya cuenta con más de 33.000 seguidores en su cuenta de TikTok, donde además de la llegada de los extraterrestres a la Tierra, comparte otro tipo de sucesos históricos que ocurrirán en el futuro como un apocalipsis zombi o el final de la pandemia del coronavirus.

/psg