C O M U N I C A D O

Se les recuerda con varios días de anticipación, para que el próximo Domingo 20 no salgan con sus excusas que no sabian….no me acordaba!!..o se me olvidó ok.

¡¡¡¡ATENCIÓN… FAMILIA!!!!

DIA DEL PADRE

20 de Junio de 2021

Tareas del día:

9:00 am Buenos días e inicio de felicitaciónes y recepción de regalos, besos y abrazos……….

9:30 am Desayuno en la Cama…(algo ligero)

10:00 am Refrigerio, cervecitas y Eurocopa Italia vs Gales o Suiza vs Turquía

12:00 pm preparar parrilla.

13:00 pm Carne asada, chuleta, embutidos, ensalada, papitas, choclos, salsas, aji ….vino o wiscolas…

15:00 pm Más cervecitas o wiscolas segun gusto para la previa partido fútbol Venezuela vs Ecuador ,Copa América

17:00 pm Partido Venezuela vs Ecuador Copa America

19:00 pm Cerveza, descanso y previa partido Colombia vs Peru

20:00 pm Partido Colombia vs Peru

22:00 pm Destape de regalos, más cervezas…y poner sobre la mesa picoteo, tablitas, bocadillos, maní… etc….hasta que el cuerpo aguante*..

(Deberán empezar a preparar un caldo de pollo o ajiaco…)

Por favor pasar este comunicado a las esposas, hijos, madres y suegras, para que no planeen ni inventen nada “raro” ese día…

Atentamente

PAPA!😇

Nota:Se está avisando con bastante anticipación, para que no salgan con que “no sabía” y evitar los clásicos y repetidos calzoncillo o calcetines con rombos

