Aproximadamente cada 27,5 millones de años la Tierra experimenta un ciclo de actividad geológica y emite un ‘latido’ o ‘pulsación’. Así lo sugiere un grupo de científicos, encabezado por Michael Rampino, geólogo y docente del Departamento de Biología de la Universidad de Nueva York (EE.UU.), en un estudio publicado este mes en la revista Geoscince Frontiers.

The Earth has a pulse — a 27.5-million-year cycle of geological activity https://t.co/xjrJbvKJ00 via @nyuniversity @EurekAlert

