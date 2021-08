Los océanos cubren el 70% de la superficie de nuestro planeta y, sin embargo, son los menos explorados. Escondidas bajo las aguas, hay criaturas más allá de nuestra imaginación. Sin embargo, si bien los expertos marinos revelan las maravillas de muchas de estas especies, a los humanos aún les queda mucho que descubrir. De hecho, ni siquiera sabemos cuántas especies existen en los océanos.

La mayoría de las estimaciones se hicieron incluso antes de que tuviéramos un registro de cuántos han sido catalogados científicamente. Cada año se descubren numerosas especies marinas nuevas; sin embargo, averiguar cuántas especies hay en total (y, por tanto, cuántas más necesitamos describir) es un proceso mucho más difícil. Pero ahora, al menos, tenemos la base esencial de saber cuántas especies marinas han sido clasificadas, gracias a un esfuerzo colaborativo de una década con cientos de científicos. Ahora bien, ¿es posible que algunas de estas criaturas desconocidas aparezcan inesperadamente en una playa? Pues tal vez esto es lo que ha ocurrió en el Reino Unido.

Enorme criatura marina

Los socorristas en una playa en Inglaterra ordenaron a los bañistas que regresaran a la orilla de la playa después de que una enorme criatura marina no identificada volcara la barca de un pescador. Según informan medios locales, el extraño incidente ocurrió el miércoles 4 de agosto por la tarde en el suburbio de Boscombe, que se encuentra en la costa del Canal de la Mancha. Lo que comenzó siendo un día agradable en la playa, se convirtió en una auténtica pesadilla cuando varias personas informaron haber visto una enorme criatura en el agua.

“Hubo algunas salpicaduras en el agua”, recordó uno de los bañistas que fue testigo de cómo se desarrollaba el inquietante momento. “Y los socorristas dijeron que no habían visto nada parecido en sus 35 años de experiencia”.

Posteriormente, un equipo de salvamento marítimo buscó en toda el área a la misteriosa criatura, pero no pudieron encontrar nada que pudiera explicar el extraño avistamiento. Sin embargo, un pescador que estaba en el agua en ese momento dijo que tuvo un encuentro con el proverbial monstruo marino.

“Estaba tirando de un señuelo hacia la orilla y algo lo agarró”, dijo Darron Tapper al periódico local Daily Echo. “Casi me vuelca mi kayak”.

Dándose la vuelta para ver lo que acababa de pescar, el hombre dijo que todo lo vio fue “una gran sombra” que desapareció en las profundidades. Reflexionando sobre lo que pudo haber visto, Tapper observó que era algo enorme y pensó que podría ser un tiburón. Aunque el experto pescador nunca antes había visto una criatura así en esas aguas, llegó a esa conclusión porque no sabía qué más podría ser. Lo que está claro es que el pescador tuvo suerte de no caer al agua cuando la criatura golpeó su kayak.

“Si hubieras visto cómo se llevó mi caña y mi carrete, no tenía ninguna posibilidad si el kayak se hubiera volcado”, recordó Tapper. “Dios sabe lo que hubiera pasado, me veía como una foca en mi traje de neopreno. Es muy posible que fuera un tiburón, estoy especulando, no sé qué más tendría esa fuerza. En 13 años nunca he experimentado eso, es un poco emocionante pensar que escapé de las garras de la criatura”.

Afortunadamente, el pescador permaneció en su kayak con una historia que contar en lugar de en el agua, donde la misteriosa criatura pudo haberlo confundido con una presa fácil de atrapar.

¿Un gran tiburón o algo más?

Las autoridades de Bournemouth decidieron cerrar la playa se cerró temporalmente como una medida de precaución mientras se realizaba una investigación. Aunque no ha habido una confirmación oficial por parte de la Royal National Lifeboat Institution (RNLI) de lo que era la criatura marina, expertos en la materia creen que podría tratarse de un gran tiburón. Pero los avistamientos de tiburones son raros en el Reino Unido, sin embargo los científicos han advertido que podrían volverse más comunes como resultado del cambio climático.

Ninguna de las especies de tiburones nativos de Gran Bretaña se considera peligrosa para los bañistas o los pescadores. Se cree que al menos 21 variedades de especies de tiburones viven alrededor de las costas de Gran Bretaña durante todo el año. Incluyen el tiburón gato y el tiburón marrajo sardinero, así como 11 especies de aguas profundas. Pero un estudio reciente del Acuario de la bahía de Monterey en California publicado en la revista científica Scientific Reports advirtió que el aumento de las temperaturas ya está impulsando a los grandes tiburones blancos del Pacífico hacia el norte en busca de aguas más frías.

Tal vez sea cierto que se trate de un gran tiburón, pero también es posible que sea una criatura marina completamente desconocida. Y esta no es la primera en este año que ocurre un incidente parecido en nuestras playas. En un video publicado en Instagram el pasado 18 de marzo se mostraba al surfista Ryland Rubens montando las olas en San Diego, al sur de California, como parte de la competición Regional Wave Of The Winter. Pero aparte de verse su habilidad en una tabla de surf, el video se viralizó por una razón muy diferente: una misteriosa criatura perseguía al surfista.

En las imágenes se puede apreciar que la misteriosa criatura tiene una apariencia realmente extraña, especialmente dada su forma casi de araña, con cuatro patas largas. Incluso segundos después se puede apreciar una segunda criatura o tal vez la continuación de la primera, por lo que realmente seria enorme. Si los científicos tienen razón sobre el cambio climático, no solo nos enfrentamos a la migración de especies marinas a través de los océanos globales, sino que también podrían estar surgiendo criaturas de las profundidades nunca vistas antes.

/psg