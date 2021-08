Hace unos días Karol Lucero y su polola, María Francisca Virgilio viajaron hasta Punta Cana, República Dominicana, desde donde han compartido algunas imágenes de sus vacaciones.

«Disfrutando la vida…», escribió el ex panelista de «Mucho Gusto» junto a una publicación de Instagram en la que posa junto a su pareja desde la playa. Para luego compartir un nuevo registro antes de salir de fiesta.

Francisca por su parte, se ha robado las miradas con sus fotografías, pues ha posado en bikini haciendo gala de su indiscutible belleza.

«Y finalmente, here we are 🤍🌴 una mini escapada para activar todo el tiempo que estuvimos en pausa modo #covid 🦠», escribió en uno de los post que alcanzó los 12 mil ‘likes’.

Revisa la galería fotográfica de María Francisca a continuación:

Original de tecache.cl

