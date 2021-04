El pasado 2 de marzo, durante la audiencia de formalización de Jorge Escobar, el tío abuelo de Tomás Bravo, se dieron a conocer nuevos detalles sobre el caso del menor de 3 años y 7 meses que fue encontrado muerto en Arauco.

En ese contexto, la fiscalía dio a conocer el relato de la sobrina de Escobar, María Paz Ibáñez.

“Como a eso de las 14:00 horas, al ingresar a mi casa, veo a mi tío, que no estuvo en la mañana, que estaba hablando con mi familia, mis hermanas mayores, creo que una prima, mi pololo y una vidente. Explicaba con sus manos el recorrido que hizo con Tomi, donde al terminar nos dice que ‘la idea es que todos dijéramos lo mismo’, que los antecedentes que nosotros diéramos, cuando nos entrevistara la policía, sean los mismos. Porque si algo salía diferente, podía ser sospechoso. Todo esto lo vi explicar con las manos, no lo vi hacer ningún dibujo””, fue parte del testimonio leído en ese momento por el fiscal

Sin embargo, este viernes la mamá de Tomás, Estefanía Gutiérrez, sorprendió durante las últimas horas con un furioso desmentido.

El descargo de la mamá de Tomás

¿Quién es María José Ibáñez? Esa bien que yo con mi hijo hayamos compartido bien poco con toda esa familia, pero no de reconocer ese nombre, no es para tanto. No conozco a esa mujer ni mi hijo tampoco”, se descargó a través de sus historias de Instagram.

“Por eso digo que cualquier fulano dio declaraciones y entrevistas hablando puras estupideces. Es el colmo”, agregó molesta en la red social.

Cabe destacar que Estefanía, tras el impacto que le provocó la muerte de su hijo, decidió no leer la prensa durante algunos meses. Por lo mismo, recién ahora se dio cuenta de esta declaración que se dio ante la fiscalía.