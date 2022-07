Es fácil reírse de aquellos que creen en los fantasmas. Sin embargo, a lo largo de las décadas, muchos científicos y científicos se han interesado con lo paranormal. El reconocido psicólogo estadounidense William James, quien ayudó a fundar el departamento de psicología de la Universidad de Harvard, estuvo obsesionado con lo sobrenatural a lo largo de su carrera. El creador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, quien también fue médico, pasó la última parte de su vida como un defensor del espiritismo.

En la década de 1920, la revista científica Scientific American ofreció una recompensa, hasta 15.000 dólares en un momento dado, a cualquiera que pudiera proporcionar evidencia concluyente de la existencia de fantasmas. Incluso el propio Albert Einstein asistió una vez a una sesión de espiritismo. Hoy en día, un número sorprendente de universidades ofrecen oportunidades para estudiar e incluso realizar investigaciones en parapsicología. Y algunos científicos, aunque no muchos, han dedicado su propio tiempo y recursos a estudiar lo paranormal, convirtiéndose ellos mismos en “cazadores de fantasmas”. Pero en ocasiones, la propia televisión también ofrece pruebas de que los fantasmas son simplemente mera especulación. Algunos internautas creen que han visto evidencia de que los fantasmas son reales y que están entre nosotros en el nuevo programa de Amazon Prime del presentador de televisión y periodista británico James May.

Fantasma en Amazon Prime

El nuevo documental de Amazon, James May: Our Man In Italy, se ha convertido en toda una sensación en internet, sobre todo porque han aparecido apariciones fantasmales en el fondo de su programa. De pie en la antigua ciudad romana destruida de Pompeya, que fue aniquilada en el año 79 d.C. cuando el cercano Monte Vesubio hizo erupción, May estaba explicando algunos detalles históricos en el documento cuando los espectadores vieron a uno de los fantasmas.

Mientras May habla sobre cómo están parados en una fosa común, se puede ver una aparición fantasmal caminando al fondo. Es una figura tenue e indefinida, pero definitivamente parece una especie de ser humano translucido. Si bien parece ser claramente un fantasma, es decir, una débil aparición de un ser humano fallecido, no todos están seguros de que lo que están viendo en sus pantallas sea realmente un ente sobrenatural. Una persona sugirió que lo que parece un fantasma es probablemente alguien que camina en el fondo de la toma que el equipo de producción trató de editar.

Pero lo más sorprendente de todo es que no ha sido el único fantasma que los espectadores han visto en el programa, ya que otros han detectado más ‘fantasmas’ paseando en el fondo de la serie documental de Amazon Prime. Y sorprendentemente, el propio May ha comentado sobre los incidentes inexplicables ocurridos en su nuevo programa.

Usando Twitter para comentar las figuras fantasmales en su programa, dijo que nadie vio al ‘fantasma’ en el momento de la filmación, por lo que debe ser un fantasma real o, tal vez, el resultado de un fallo técnico en el video metraje.

“Mi agradecimiento a todos los que han señalado el ‘fantasma’ en el ep3 de mi nueva serie de Italia”, escribió May en un tuit. “Nadie lo vio en ese momento, por lo que es un fantasma real o (más probable pero también más aburrido) solo un poco de error en los archivos digitales.”

Pero otros creen que es simplemente una estrategia de marketing viral poco inteligente del equipo de James May: Our Man In Italy para que el programa se viralice en las redes sociales sobre los avistamientos de fantasmas y hacer que la gente vea el programa de esa manera.

Este no es de ninguna manera el primer fantasma que ha sido captado por una cámara, ya que en 2018, un equipo local de noticias en Pensilvania, EE.UU. fue a investigar una casa embrujada para realizar un reportaje. Pero lo que se encontraron en la casa les aterró tanto que cinco minutos después de comenzar la entrevista querían marcharse. Nick Petrillo, el cámara de FOX43, sintió como una mano invisible ardiente le agarraba su muñeca y seguidamente le aparecía un inexplicable rasguño.

Katie Kyros, la periodista de FOX43, informó de que ella también fue tocada y pellizcada inexplicablemente mientras se encontraba en la casa, además de declarar que ella y Petrillo observaron luces extrañas en las paredes y escucharon extraños ruidos. La sorpresa final fue que Katie y Petrillo iban decididos a utilizar el tablero Ouija, pero estaban tan aterrorizados que decidieron no usarla, por lo que se marcharon sin terminar el reportaje.

