Este lunes la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar el proyecto que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación.

A casi siete meses de que el proyecto ingresara para su discusión en comisión, se desestimó por 6 votos a favor y 7 en contra. Y entre quienes rechazaron la iniciativa está la diputada de la Democracia Cristiana Joanna Pérez. Con esto, pasará a Sala con la recomendación negativa de la instancia.

Fue precisamente este último voto el que causó polémica, luego de que la abanderada de la Democracia Cristiana y presidenta del Senado, Yasna Provoste comprometiera el apoyo de la DC a la iniciativa. “Me la jugaré para que diputados DC apoyen en la Sala la iniciativa. Las mujeres de Chile merecemos más”, publicó a través de su cuenta de Twitter.

He sido clara y lo reitero: la despenalización del aborto no es un tema valórico sino de DDHH de las mujeres y mi compromiso está en que el proyecto sea aprobado. Me la jugaré para que diputados DC apoyen en la Sala la iniciativa. Las mujeres de Chile merecemos más.

— Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) August 9, 2021