La infancia de Helen Sharman no se distinguió mucho de la de cualquier otro niño británico mundano. La que se convertiría en la primera cosmonauta británica en viajar al espacio en 1991, nació en el seno de una familia común que vivía en un barrio de Sheffield. Fue a la escuela pública y nada emocionante ocurrió en sus primeros años de existencia, pero esto no significó que se resignase a tener una vida convencional.

Cuando estaba pensando qué asignatura elegir en el instituto para el curso siguiente, un profesor le sugirió que eligiese física y química, convirtiéndose así en la única chica que cursaba esa asignatura. “Esa fue la primera vez que tuve conciencia de la presencia de mi género en la ciencia, pero rápidamente decidí que eso no me iba a detener”, explica la astronauta al diario británico ‘The Guardian’.

“Nunca me he definido por mi género y sigo sin hacerlo. La gente a menudo me describe como la primera mujer británica en el espacio, pero en realidad fui la primera persona de Inglaterra. Es revelador que se tenga que hacer esta distinción porque si no asumiríamos que era un hombre”, relata Sharman. De hecho, cuando Tim Peake (el primer hombre británico astronauta y la segunda persona de la misma nacionalidad) fue al espacio, “algunas personas simplemente se olvidaron de mí”, relata. “Que un hombre vaya primero sería la norma, por lo que estoy encantada de poder alterar este concepto”, añade.

“No podemos verlos”

Para la británica “no hay mayor belleza de mirar la Tierra desde lo alto” y nunca olvidará el momento del despegue: “Abandonamos la atmósfera y de repente la luz entró por la ventana. Estábamos sobre el Océano Pacífico. El increíble mar azul me dejó sin aliento”, cuenta la cosmonauta.

| La cosmonauta señala que con “tantos miles de millones de estrellas en el universo” debe haber “todo tipo de formas de vida”

Pero lo que más puede sorprender al lector es que la británica que ha estado en el espacio afirma que “los extraterrestres existen”. La mujer explica que con “tantos miles de millones de estrellas en el universo” debe haber “todo tipo de formas diferentes de vida”. Pero la gran pregunta que ella misma se hace es: “¿Serán como tú y yo, compuestos de carbono y nitrógeno? O quizás no”.

Pero la astronauta, que con apenas tenía 27 años se unió a la misión soviética de la estación espacial Mir, no se queda solo ahí, también señala que “es posible que estén aquí ahora y, simplemente, no podamos verlos”.

El primer estudio sobre extraterrestres

Las teorías sobre la existencia de extraterrestres cada vez son más comunes. Hace 15 años, el científico de origen alemán Alexander Wendt publicó el que se considera el primer estudio académico sobre el fenómeno. Junto a su director Robert Duvall sacaron a la luz ‘Soberanía y ovnis’ (‘Sovereignity and the UFO)’, el artículo más leído de la historia de la revista académica ‘Political Theory’ y considerado como el primer ‘paper’ académico sobre extraterrestres.

| ¿Serán como tú y yo, compuestos de carbono y nitrógeno? O quizás no

El provocador trabajo de Wendt se ha convertido en un clásico de la ufología en el proceloso mundo académico. En él, el ya reputado politólogo ponía el dedo en la llaga al recordar que si no sabemos qué pasa con los ovnis es porque es una de las grandes amenazas para la autoridad del Estado contemporáneo. Según el autor, el fenómeno ovni era un tabú que ni la ciencia ni las administraciones públicas estaban dispuestas a discutir. La ignorancia extraterrestre era una cuestión política, no científica, en la medida en que la soberanía política moderna es antropocéntrica desde que el hombre mató a Dios.

El profesor de Ciencia Política de la Universidad Estatal de Ohio en una entrevista con El Confidencial señalaba, como él mismo había explicado algo más de una década atrás, que no hay ninguna duda de que los ovnis, entendidos como objetos no identificados, existen. La muestra es que desde 1947 se han reportado alrededor de 100.000 avistamientos. La mayoría de ellos pueden ser explicados de forma convencional, concede, pero entre un 5 un 20% no son tan fáciles de explicar.

