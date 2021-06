Los malos resultados obtenidos por Chile Vamos en la elección de gobernadores regionales, donde sólo lograron elegir a uno de sus nueve candidatos, mantienen al sector buscando fórmulas para triunfar en las elecciones de noviembre. Complejo presente que analizó uno de los inscritos a la primaria oficialista, Sebastián Sichel (IND), quien reconoció que su sector está “mal” y que al “anticomunismo” de algunos, no bastará para ganar en noviembre.

Según indicó Sichel en entrevista con El Mercurio, “la mejor forma de recuperar votación que se fue o de convocar a nueva gente es tener una agenda programática y un debate programático que convoque a los chilenos”.

“Si creemos que vamos a ganar solo con el discurso del miedo y el anticomunismo, no solo vamos a perder, sino que vamos a ser pocos atractivos. Yo creo que a la extrema izquierda hay que enfrentarla con ideas y las voy a defender en esta campaña de primarias y quiero debatirlas con quienes son distintos, pero no me gusta esta defensa corporativa de Mario Desbordes y Joaquín Lavín que es como ‘no debatamos’. Todos los debates son posibles, por favor”, enfatizó el ex presidente del BancoEstado.

Incluso, el candidato independiente a La Moneda también reconoció que, si no hay “debate, sino tenemos agenda, y si no tenemos rostros nuevos”, Chile Vamos podría quedar fuera de una eventual segunda vuelta.

La batalla entre Sichel y Lavín

Durante la entrevista con el matutino, el ex ministro de Desarrollo Social abordó la batalla interna que deberá librar contra Joaquín Lavín (UDI) en la primaria interna de Chile Vamos del 18 de julio.

El candidato final del oficialismo, según encuestas de opinión como Pulso Ciudadano, estará entre Joaquín Lavín y Sebastián Sichel, quienes tienen un 26% y 21,8% de las preferencias, respectivamente.

Al respecto, Sebastián Sichel dijo que “las encuestas son importantes, son datos y casi todas las encuestas demuestran que esto va a ser entre Joaquín y yo”.

Sichel atribuyó los buenos resultados de las encuestas a que su campaña “ha ido creciendo sistemáticamente, al principio nos criticaban mucho que ‘nadie nos va a apoyar, que no tiene partido, que un independiente no tiene posibilidades’. Hoy hay mucha gente transversalmente que nos está apoyando”.

Sin embargo, aclaró que su intención no es “robarle la primaria a las personas”, por lo que corresponde a la ciudadanía “definir sus candidatos, no los partidos, no el ego de nosotros y ojalá vote la mayor cantidad de gente”.

/psg