Tras visitas a una beneficiaria de Copago Cero, el presidente Gabriel Boric, volvió a referirse a la situación de las isapres. Dijo que el gobierno está dispuesto a escuchar alternativas, pero siempre que se cumpla el fallo de la Corte Suprema.

“Nosotros, como ha expresado la ministra estamos disponibles a escuchar cuales son las alternativas que plantea el sector privado, en particular las isapres, para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. A lo que no estamos dispuestos es a decirle a un poder del estado independiente, como el poder judicial, que mediante cualquier artilugio no vamos a hacer cumplir el fallo de la Suprema”, dijo el Mandatario.

Además, indicó que le interesa que el sistema tenga solvencia, pero descartó un perdonazo a las isapres.

“Nos interesa asegurarle la continuidad de tratamiento a todos los usuarios del sector privado. Nos interesa que el sistema tenga solvencia, pero esto cumpliendo la ley. En eso somos muy claros. No podemos como gobierno validar que se pretenda hacer ningún tipo de perdonazo a las isapres. Hace no poco tiempo había personas que decían que las isapres no se podían dar el lujo de incorporar a personas enfermas. Hay una responsabilidad que es importante que asuman. Como gobierno asumimos la nuestra que es la oportunidad y garantizar la salud de chilenos y chilenas. En eso estamos trabajando. Para eso estamos disponibles a escuchar alternativas que hagan más eficiente el cumplimiento del fallo”, sostuvo.

Por último, recalcó que los fallos deben cumplirse.

“De hecho el superintendente de salud realizó la solicitud para extender el plazo para el cumplimiento del fallo. Eso demuestra la disposición del gobierno para ser flexibles en este tema. Las resoluciones del poder judicial se tienen que cumplir, no cuestionar”, enfatizó.

Este martes, el Mandatario criticó la propuesta alternativa por isapres, y señaló que busca evadir el cumplimiento del fallo. Aseguró que estos deben cumplirse.

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Isapres, aseguró que si la ley corta ingresada por el gobierno se aprueba tal como está este mes, el sistema estaría cerrado en septiembre de este año.

/psg