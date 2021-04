Un gol de Foden en el 90′, cuando ya se rozaba el final, puso un 2-1 que no soluciona la eliminatoria para un Manchester City discreto en el juego, aunque disfrutó de más ocasiones. El BVB, pese al gol final de Foden, logra sobrevivir en Inglaterra gracias al tanto de Reus en el 84′. Espadas en todo lo alto para Dortmund.

El City llegaba como claro favorito, con 26 triunfos en sus últimos 27 partidos. Guardiola sorprendió de inicio sin un ‘9’ (Gabriel Jesus o Agüero) y con el portugués Bernardo Silva haciendo esa falsa función. El Dortmund, por su parte, metía al joven de 19 años Knauff de extremo derecha, como gran sorpresa.

El baile de oportunidades comenzó con una de Bellingham en el 7′, pero tapó Ederson. El partido empezaba a andar y el City no lograba imponer su tradicional dominio con la pelota. No estaba cómodo, pero… en el 18′, los de Pep pusieron en marcha su maquinaría: error de Can en el centro del campo, robo, contraataque de De Bruyne, culminado con una gran asistencia de Mahrez al propio jugador belga. 1-0.

En el partido 60 de eliminatorias (segundo por detrás sólo de Ancelotti, con 62) de Pep, los ‘citizens’ acusaban no tener un ‘9’, si bien estuvieron a punto de poner el 2-0 en un penalti señalado en el 30′ por el árbitro rumano, aunque luego anulado por el VAR. Menos mal, porque no había sido tal. Fue mano de Rodri, que además simuló un golpe en la cara cuando el posible contacto había sido en su pierna. Se hizo justicia.

En al área contraria, también hubo justicia arbitral en el 37′. Bellingham le robó a Ederson un balón y lo metió en la meta. Pero el robo, con o sin contacto, había sido en juego peligroso. Falta en contra y el 1-0 seguía en el marcador. Justicia para ambos.

Y en ésas terminó la primera parte, con escasísima aparición de Erling Haaland, que llegaba a Mánchester con una enorme carta de presentación: 10 goles (‘pichichi’ por ahora) en sólo seis choques europeos esta temporada. 1-0 y al descanso.

La segunda mitad comenzó con el mismo libreto, aunque Haaland sí la tuvo nada más comenzar: cuerpeó con Ruben Dias, lo derribó, pero su tiro cruzado, ya cayéndose, fue interceptado por Ederson. Gran parada.

En el 58′, con media hora por delante, Pep recompuso su sistema ofensivo, con Gabriel Jesus por Bernardo Silva. Mismo sistema, pero distinta forma de acercarse a él. Pero no hizo gran efecto la sustitución. Más bien al contrario. El Dortmund cogió las riendas y el partido se hizo cerrado y más igualado, pasando por encima la ocasión de Foden, sólo ante el portero, en el 64′. La paró Marwin Hitz.

Se entraba en el último cuarto de hora con dominio inglés, pero sin ocasiones de ningún lado hasta ese momento, al menos claras. Podía pasar cualquier cosa. El último cuarto de hora trajo más dominio del City y sucesivas ocasiones de De Bruyne y Foden. Pero nada.

Y… tenía que aparecer Haaland… y apareció en el 84′. El noruego dio una tremenda asistencia a Reus para poner un empate momentáneo que pone en peligro todo para el City, por mucho que Foden marcara ese 2-1 que vale su peso en oro. Sigue siendo favorito, pero los ‘fantasmas’ de Guardiola (fuera del Barça) en la Champions pueden aparecer, de nuevo, en Dortmund. Eliminatoria abierta porque un gol clasifica al BVB en la vuelta.

/Escrito por Juan Castro para Marca