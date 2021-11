Los candidatos presidenciales del PRO, Marco Enríquez-Ominami, y del pacto Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, emplazaron al presidenciable del Apruebo Dignidad, diputado Gabriel Boric, a aclarar la denuncia de acoso sexual en su contra efectuada por una estudiante de Antropología de la Universidad de Chile en 2012.

En un reportaje publicado por El Libero la presidenta del partido de Boric, Alondra Arellano, abordó escuetamente el caso, que habría ocurrido el legislador era presidente de la FECH. El hecho fue comentado profusamente en redes sociales durante el día.

El ex presidente de Banco Estado señaló: “Es indispensable que el candidato (Boric) aclare a la brevedad esta denuncia, porque respecto a un tema como el acoso, no puede quedar ninguna traza de duda en quien se postula a un cargo presidencial”.

Sichel agregó que “cualquier tipo de acusación relativa a violencia de género es grave y debe tener como prioridad a la victima de la misma”. Por lo que a juicio del candidato oficialista “lo mejor, para que no se use algo tan relevante para las mujeres como un tema político, es que se explique lo antes posible.

Enríquez-Ominami: “Denuncia es muy grave, afecta a víctima que no ha tenido reparación”

El candidato del PRO, Marco Enríquez-Ominami expresó que es un caso “muy grave”, que debe investigarse “en las instancias que corresponda” por lo que significa.

“La denuncia es muy grave, afecta a una víctima que no ha tenido reparación y por respeto a ella y para evitar su revictimización en este hecho, no me corresponde opinar sobre ese tema. El diputado sabrá abordar este tema con la máxima delicadeza, en las instancias que corresponda y con quien corresponda, sobre todo en los tiempos actuales. Las víctimas siempre deben estar primero y respeto a toda mujer que se ha visto vulnerada en sus derechos”, manifestó Marco Enríquez-Ominami.

