Los constituyentes Constanza Hube (Distrito 11) y Ricardo Neumann (Distrito 16) criticaron duramente a Giovanna Grandón y Cristóbal Andrade por llegar disfrazados a la Convención Constituyente.

Ambos publicaron fotos de la Tía Pikachu y el Dino Azulado y lo calificaron de un show. Agravado por el hecho, dijeron, de que hoy se suspendió el pleno.

Grandón y Andrade llegaron la tarde de este jueves 29 a las sesiones de las comisiones de la Convención Constituyente con sus respectivos disfraces. Estos los hicieron conocidos entre los votantes. Explicaron su conducta para simbolizar la llegada del pueblo. Ambos son de la Lista del Pueblo. Después de eso, se fueron a trabajar a sus respectivas comisiones.

Sin embargo, el gesto molestó y con mucha razón a algunos constituyentes. Al menos dos de ellos lanzaron duras críticas a través de sus redes sociales. El primero fue Ricardo Neumann, abogado de la Universidad Católica. “Mira en lo que están preocupados nuestros colegas. Los chilenos no nos pagan nuestro sueldo para un show”, señaló primero.

No nos echen la culpa a nosotros de la pérdida de legitimidad de la Convención. Mientras algunos hacemos la pega, otros se dedican al show. No se laven la mano con nosotos, los chilenos no son tontos. Hoy se suspendió pleno y esto pasaba cuando llegamos a comisión #HagamosLaPega pic.twitter.com/NBV3Twgozn

— Ricardo Neumann (@raneumannb) July 29, 2021