Dos postulantes menos. El Consejo Directivo del Servicio Electoral informó esta tarde que decidió rechazar las candidaturas presidenciales inscritas el Súper Lunes, la del fundador de Felices y Forrados Gino Lorenzini y la del académico mapuche apoyado por la Lista del Pueblo, Diego Ancalao.

En el caso de Lorenzini fue por no haberse desafiliado a un partido en el plazo establecido, dado que se encontraba inscrito en el Partido de la Gente, que ahora lleva de candidato a Franco Parisi. Su candidatura fue rechazada por 4 votos contra 1 en el Consejo Directivo del Servel.

Pero el Servel fue lapidario con Diego Ancalao Gavilán, cuya candidatura fue objetada por unanimidad “por no cumplir el requisito del artículo 16 de la ley N°18.700, de presentar la cifra de 33.369 patrocinios válidos de su candidatura”. Lo más grave del caso fue que 23.135 firmas que presentó fueron ante una notaría que no opera desde 2018 y cuyo notario falleció este año.

Según detalla el Servel, “la candidatura del Señor Ancalao presentó 12.316 patrocinios válidos efectuados por clave única o firma electrónica simple en la página web del Servicio. Y 23.161 suscritos físicamente ante notario”.

“Respecto de estos últimos, el Servicio Electoral ha constatado que 23.135 aparecen suscritos bajo la condición “ante mí”, en diferentes fechas de los últimos meses, con firma y timbre del notario Sr. Patricio Zaldívar Mackenna. El Servicio Electoral ha rechazado estos patrocinios, toda vez que la notaria del Sr. Zaldívar dejó de funcionar en el año 2018 y dicho notario falleció en febrero de este año”, señala la declaración firmada por el presidente del Consejo directivo del organismo, Andrés Tagle. Zaldívar Mackenna falleció el 11 de febrero de 2021 en la Clínica UC San Carlos de Apoquindo, a la edad de 83 años.

Es más, el tema terminará en la justicia, porque el Servel informó que “ha instruido al Director Nacional, en orden a denunciar ante el Ministerio Público estos hechos que pueden revestir delitos contenidos en la ley electoral y el Código Penal”.

Vea las declaraciones de Andrés Tagle acá:

De este modo, con esta resolución del Servel en la papeleta estarán el representante de Chile Vamos Sebastián Sichel, el diputado Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y la democratacristiana Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social). A ellos se suman José Antonio Kast, del Partido Republicano, el presidente del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami, que hará su cuarto intento por llegar a La Moneda, el economista Franco Parisi (Partido de la Gente) y la de Eduardo Artés, de Unión Patriótica.

Los descargos de Ancalao

Previamente, durante la jornada, desde el comando del candidato mapuche habían denunciado una serie de anomalías en el proceso de inscripción de la postulación, como el hecho de que el nombre de Ancalao fue bajado de la plataforma para los patrocinios.

A través de un video, Ancalao anunció que “mañana a primera hora nuestra abogada va a presentar un requerimiento ante el Tribunal Electoral”. “El Servel me bajó de manera extraña de la nómina de patrocinios (…) no sé si este cuestionamiento a las firmas tendrá que ver o no con que yo sea el primer candidato a la Presidencia mapuche”, dijo el ahora ex candidato.

Una vez conocida la resolución del Servel, El Mostrador intentó contactarse con el candidato y su equipo. Sin embargo hasta el momento no hay una versión oficial de los hechos y de las graves irregularidades denunciadas por el ente electoral.

Ancalao luego dio sus primeras declaraciones a CNN Chile, donde se desligó de las irregularidades, atribuyéndolas a los equipos territoriales. “Ha sido una noticia demoledora, nunca pensamos que las personas a cargo del trabajo territorial nos harían esto”, dijo.

Separando aguas del origen del problema, añadió que “este es un error que cometí yo por no supervisar el trabajo territorial. Yo estaba a cargo de la recolección de firmas online”.

Asimismo, ante el anuncio del Servel de poner los antecedentes del caso en manos del Ministerio Público, y la declaración de la Lista del Pueblo que informó que presentará una querella en su contra, comentó que “nos vamos a poner a disposición de la justicia, investigar y encontrar al culpable”.

/gap