El ministro del Trabajo, Patricio Melero, criticó al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, apoyar ahora la idea de un cuarto retiro de los fondos de prensiones, pese a que en un debate señaló que no lo apoyaría si es que el IFE se mantenía entregándose.

“Boric se dio una vuelta de carnero en el tema y ayer justificaba que no hubiera un cuarto giro, ahora le han dicho ‘oye no te conviene esto, mejor sale a aprobarlo’. Pero yo estoy convencido, porque conozco a Boric, que él sabe que esto es negativo”, indicó el secretario de Estado en EmolTV.

No obstante, el ex diputado valoró que algunos candidatos presidenciales han expreso estar en contra del un nuevo retiro de los ahorros desde las cuentas de los afiliados al sistema de AFP.

“Permítame algún grado de optimismo: empiezo a escuchar por primera vez a los propios candidatos presidenciales elementos que visibilizan lo negativo de esto. He visto a Sebastián Sichel y a Paula Narváez… También vi anoche a Yasna Provoste con una postura de diciendo ‘mire, es mejor el utilizar el IFE y los recursos del Estado que seguir apoyando giros a las cuentas individuales'”, expresó.

Melero añadió que “no puede ser que la clase política esté haciendo la solidaridad con el bolsillo de las personas y no con el bolsillo del Estado. Es una incongruencia, es muy negativo para el país y creo que hoy hay un escenario muy distinto que el que tuvo Chile hace meses atrás con los retiros anteriores”.

Reforma de pensiones

Sobre esta reforma, el titular de Trabajo indicó que “no podemos seguir postergando más tiempo una reforma previsional que debió haberse adoptado hace 15 años atrás. Yo creo que no es conveniente endosarle esta responsabilidad a un futuro gobierno, a un futuro parlamento, ni mucho menos pensar que la convención constituyente va a solucionar esto, las convenciones y las constituciones no mejoran pensiones, las pensiones van sobre la ley y no sobre la constitución”.

En esa línea, comentó que “creo que hoy día podemos nosotros hacer un esfuerzo y alcanzar un acuerdo por mejorar las pensiones al menos de este sector de la clase media”.

“Estamos en intensas conversaciones con los senadores y diputados de gobierno y oposición. Esta semana seguiremos teniendo reuniones. Yo veo espacio para que avancemos en mejorarle las pensiones a un sector muy importante de la clase media que hoy día no está recibiendo ni una ayuda del Estado”, concluyó.

