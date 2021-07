Cuando hablamos de sexo, hay cosas que las mujeres tienes que saber sobre los hombres necesariamente. Los momentos íntimos son importantes para ambas partes de la pareja y es bueno asegurarse de que todo salga lo más perfecto posible. Aquí te dejamos algunos consejos para que las relaciones sexuales sean especiales y gratificantes.

1. Los hombres sí responden a los cumplidos

Lo siento chicas, a diferencia de nosotras, ellos no saben leer la mente, y menos cuando hablamos de sexo, así que depende de ti que tu pareja sepa cuando te gusta y lo hace bien.

Para que las relaciones íntimas vayas cada vez mejor, es necesario halagar a los hombres cuando hacen algo bien.

2. Ellos tienen relaciones por placer

A algunas mujeres les gusta tener sexo con sus parejas principalmente por amor que sienten por la otra persona, además del placer por supuesto, esta causa, decrece en cuanto a porcentaje si nos referimos a los hombres. Aunque los hombres disfrutan mucho de compartir los momentos íntimos con la mujer que aman, la mayoría de veces quieren hacerlo por mera diversión y placer.

El sexo no sólo es la expresión de un amor físico, es una actividad divertida en la que la pareja comparte un momento especial, y los dos participan. Mi consejo es que esas mujeres aprendáis a tener sexo por la emoción y el placer de hacerlo.

3. Los hombres sienten placer por todo su cuerpo

A veces se tiene la opinión equivocada de que los hombres sólo sienten placer a través del pene. Al igual que las mujeres, ellos tienen zonas erógenas por todo su cuerpo. Investiga, encuentra esas zonas y juega con ellas, conseguirás ventaja.

4. Sí, les gustaría conocer tus fantasías

La creencia popular es que algunos hombres se sienten amenazados por las fantasías que sus novias puedan tener. Esta opinión no es correcta, los hombres encuentran las fantasías de su pareja tan emocionantes como las suyas propias. Si tienes alguna fantasía no tengas ningún miedo de compartirla, podríais aumentar mucho la diversión en la cama.

5. A los hombres les encantan las mujeres que hablan durante el sexo

El silencio durante el sexo en monótono y aburrido, tanto para el hombre como para la mujer. Durante las relaciones, no creas que tienes que mostrarte tímida y en silencio. Ellos quieren saber que están haciendo las cosas bien, qué quieres en ese momento y de qué forma.

6. Les gusta la honestidad

En muchas ocasiones las mujeres se guardan las cosas para sí mismas y esto es un gran error del que puede depender el éxito de las relaciones sexuales con tu pareja.

A los hombres les gusta que sus mujeres sean sinceras con ellos sobre el sexo. Si a una mujer hay algo que no le gusta y su pareja lo hace, él necesita saberlo para que sus relaciones mejoren. Cada persona es un mundo infinito de gustos respecto al sexo, seguramente tu pareja se basa, como hacemos todos, en experiencias pasadas. Es muy posible que haga ciertas cosas que no sean de tu agrado aunque sí de otras mujeres. Habla con él y díselo todo.

7. Hombres y mujeres necesitan sexo

Uno de los motivos por los que las relaciones sexuales son necesarias es porque todos tenemos vidas muy ocupadas, y el sexo es una forma de relajarse y evadirse de un día duro. Otra de las razones por los cuales a los hombres les gusta tanto el sexo es porque les da una seguridad emocional y física si lo comparten con alguien que les gusta mucho.

El sexo es algo especial entre dos personas, no dejes que ideas falsas te inunden la cabeza y perjudiquen tus relaciones.

8. Fuera monotonía

Como a todos, la monotonía es algo que nos aburre. No seas tímida, a los hombres les gusta que las mujeres les sorprendan, innoven, tomen la iniciativa y dejarse llevar. No dejes que tus relaciones se conviertan en algo porque sí, o sea tu pareja el único que proponga probar nuevas cosas. ¡Ambos disfrutaréis!

9. No son animales

Muchas mujeres pensamos que a los hombres les gusta más el sexo sin sentimientos y por esa razón no expresamos nuestros sentimientos a través de palabras o gestos de cariño durante las relaciones sexuales. Esto es otro error, a ellos les gusta, si existe amor, claro que sí, muchas veces ellos son también los que se reservan y sienten miedo de mostrarse tan vulnerables durante las relaciones. Hacer el amor sin miedo de expresar lo que surja por parte de los dos, puede ser una de las mejores experiencias.

10. El sexo oral no es lo único

Sí, les encanta la práctica del sexo oral, no vamos a negarlo, pero no es lo único, y a muchos hombres no es lo que más les gusta. Invierte tiempo en conocer sexualmente a tu pareja y comunícate.

Es sexo es una de las experiencias más maravillosas que una pareja puede compartir, ahora que ya sabes estos detalles, no dejes que ninguno limite tus relaciones íntimas, y saca lo mejor de ellas y de tu pareja.

