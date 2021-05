Señor Director:

Me refiero a la carta de Luis Larraín llamando a votar por la lista de Vamos por Chile para aprovechar mejor los votos. Quiero decirle que ya está bueno de obligarnos a votar por el mal menor. Con ese predicamento obligaron a mucha gente a votar por Sebastián Piñera y así está el país. No soy de centroderecha, sino de derecha a secas; defiendo la Constitución de 1980 que nos legaron Pinochet y la Junta y me declaro continuador de su misión. El candidato que me representa para la Convención Constitucional es el independiente Henry Boys y me da garantías de que no se va a entregar a la izquierda.

La única manera que hay de protestar contra esta votación inconstitucional y que da ventajas ilícitas a los partidos sobre los independientes es votando por un independiente. Basta ya de la calculadora, del entreguismo y de la inconstitucionalidad.

/Carta de Hermógenes Pérez de Arce al diario El Mercurio

