Esta mañana, el candidato presidencial independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel, se refirió en Radio Duna acerca de la votación por el cuarto retiro de los fondos de pensiones, así como también de su candidatura y las promesas de campaña de otros candidatos.

“Si soy presidente mi tarea más importante en la política es cambiar la generación (…) Quiero que se vaya la generación que hace un tipo de política que mira más la elección y el bienestar de los partidos, que el bienestar del país”, destacó.

En ese sentido, sostuvo, y frente a los programas presidenciales de otros candidatos, Sichel indicó que si bien “uno puede presentar el programa que quiera”, tras estas crisis que ha vivido el país y tras lo que están pidiendo las familias chilenas, “se requiere un programa que represente esos problemas y no promesas de campaña”.

“Hay muchos que se paran en las candidaturas diciendo ‘mire, vote por mí porque me toca a mí, porque el que está allá es el que continúa al que sigue adelante’, como si las elecciones se trataran de votar en contra”, indicó. “Ese ‘vota por mi para votar contra Piñera porque eso es Sichel’ es tan torpe, lo digo sinceramente”.

Sobre este punto, agregó Sichel, hoy “estamos en un nuevo ciclo político” y por lo mismo, “esta elección no se trata de alternancia. Yo creo que hay mucha desesperación, particularmente del mundo de Unidad Constituyente, en decir ‘como ahora nos toca a nosotros entonces no vote por Piñera’”.

“Y lo ridículo de eso es no entender que viene un cambio de ciclo político brutal”, agregó. “Vi la campaña de Joaquín Lavín que me tocó confrontarlo, y toda la campaña era ‘vote por mí para no votar contra Jadue’ y no resultó, porque la gente quiere votar por su propio futuro, por su expectativa de vida, por los próximos cuatro años”.

Por lo tanto ese llamar a votar para votar contra, indica, “es torpe, es noventero, esta pasado de moda, porque hace la política entre bando de guerra, como trincheras”.

“Yo creo que vamos a arreglar lo que se tiene que arreglar, pero también vamos a mantener lo que se tiene que mantener. Creo que eso es la gran diferencia mía con lo que entiendo que es esa política antigua, que lo que trata de decirnos es que hay solo un camino: o sí a la AFP o no a la AFP, o refundar al país o dejarlo como está. Es una mentira y todo lo sabemos. Yo estoy tratando de defender la idea de que la gradualidad en los cambios, el paso a paso, que para llegar a ser mejor hay que ser bueno primero es parte esencial de lo que tenemos que hacer como país”, destacó.

Con respecto al cuarto retiro, Sichel indicó que “no hay nadie en la política chilena que no sepa” que le va a hacer mal al futuro de Chile.

“Lo único que hay aquí es populismo escondido y aprovechándose de esa necesidad de personas que necesitan”, indicó. “Me parece una irresponsabilidad de la clase política en el Congreso cómo han estafado a los chilenos sucesivamente con los retiros con la falsa promesa de que van a mejorar las pensiones”.

“Yo emplazo a todos los parlamentarios tan ansiosos, particularmente de la oposición, por aprobar el cuarto retiro, por qué no sacan la reforma de pensiones de una vez”, agregó.

En ese sentido, reiteró su decisión de no apoyar a aquellos parlamentarios que voten a favor.

“Los parlamentarios son libres de votar por lo que quieran, como yo también soy libre de apoyar a quien crea hace lo mejor para Chile”, sostuvo. “Espero que aquellos parlamentarios que quieran ser parte de esa coalición y del futuro gobierno, tomen la decisión correcta y no populares”.

/psg