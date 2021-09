Durante miles de años, los seguidores de Jesucristo han esperado la Segunda Venida como un tiempo de paz y satisfacción. Pero antes de la llegada del Salvador, la gente de la Tierra experimentará grandes pruebas y calamidades. Según expertos en la materia, Dios quiere que estemos preparados para afrontar estos problemas. También espera que estemos preparados espiritualmente cuando el Salvador regrese.

A lo largo de los siglos, Dios ha revelado estas señales a sus profetas. Solo aquellos files seguidores de Cristo sabrán cuáles son las señales y las estarán esperando. Y los que sepan anticiparse estudiarán las Escrituras y conocerán las señales. Algunas de las señales que predicen la segunda venida de Jesucristo ya se han cumplido o se están cumpliendo. Otras se cumplirán en el futuro. Y ahora un experto bíblico ha encontrado pistas sobre una serie de devastadores impactos de cometas escondidos en el Antiguo Testamento, y dice que el próximo ocurrirá dentro de muy poco tiempo.

Destructor de planetas

David Hareen, periodista estadounidense y experto en interpretación de la Biblia, ha revelado al periódico británico Daily Star que hay evidencia de que la Tierra ha sufrido muchos más encuentros cercanos con cometas de lo que creen la mayoría de los astrónomos, y que uno de estos cometas regresará dentro de la próxima década, provocando el fin del mundo tal como lo conocemos y dando paso a la Segunda Venida de Jesucristo a la Tierra.

Hareen basa su teoría en su estudio de la Biblia durante toda su vida, diciendo que los encuentros regulares con cometas causaron muchos de los incidentes más dramáticos del Antiguo Testamento, incluido el Diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra y las Grandes Plagas de Egipto. En su libro titulado “El alto signo (The High Sign)” publicado en 2016 detalla la evidencia de estos impactos catastróficos, y dice que hay al menos dos visitantes regulares: un objeto más pequeño con una órbita de 54 años y una amenaza más grande y devastadora que cruza la órbita de la Tierra aproximadamente cada 2.000 años. Y es este visitante más grande y menos frecuente el que probablemente provocará el final de los días.

“Creo que será el cometa de 2000 años”, dijo Hareen a Daily Star. “Lo que la evidencia indica que estaba presente cuando Adán y Eva fueron expulsados ​​del Edén, alrededor del 4.000 a.C.”

El periodista estadounidense afirma que el objeto reapareció en nuestros cielos alrededor del año 2000 a.C., en la época que coinciden con Jesús en la Tierra. No cree que fuera la Estrella de Belén, pero sospecha que podría haber causado terremotos y la oscuridad mundial durante tres horas después de su crucifixión. Y lo peor de todo es que ahora nos volverá a visitar.

“El plazo final quizás sea pronto, posiblemente dentro de los próximos 10 o 15 años”, continúa explicando Hareen. “Jesús dijo que nadie, incluido él mismo, sabría exactamente cuándo regresaría. Este, por supuesto, sería el último evento, y terminaría con muchos incrédulos que se quedaron para enfrentar el diluvio de fuego final: los cometas son explosivos, como atestigua el evento de Júpiter en 1994”.

Hareen está convencido de que los cristianos serán “transportados al cielo” poco antes del gran impacto final. Otra de las explicaciones que ofrece Hareen en su controvertido libro es que criaturas extraterrestres pueden estar presentes en estos cometas y, en algunos casos, dejarse ver en la Tierra cuando nuestro planeta pasa por la cola del cometa. También menciona la tercera plaga que azotó Egipto descrita en el libro del Éxodo.

“La tercera plaga ha sido identificada por algunos traductores como piojos, por otros como mosquitos”, enfatiza Hareen. “La palabra hebrea ken se usa en la Biblia solo para identificar los insectos que generaron esta plaga, en ningún otro lugar”.

Especula que los egipcios habrían sido capaces de lidiar con cualquier insecto que picara que fuera común en su área geográfica general, pero que estos insectos sin precedentes podrían haber venido de las estrellas. El texto que describe esta plaga afirma que estos insectos surgieron del “polvo de la tierra”.

“Si este polvo fuera introducido en Egipto por la cola de un cometa, los insectos que emergen de él habrían sido desconocidos para los egipcios”, expresó el periodista. “Si hubieran sido piojos o mosquitos, los ungüentos curativos de los egipcios habrían sido eficaces. Pero estos ungüentos no tuvieron ningún efecto sobre los insectos que emergieron del polvo, y algunos egipcios murieron después de ser picados”.

Estos insectos mortales eran desconocidos para los egipcios, por lo que cabe la posibilidad de que fueran de origen extraterrestre. Hareen dice que el hecho de que hayamos registrado comparativamente pocos impactos de cometas en los últimos siglos no es motivo para que estemos tranquilos. Cita el devastador incendio de Wisconsin de 1871 en el que se cree que murieron miles de personas.

“El cuerpo principal del fragmento del cometa se estrelló contra uno de los Grandes Lagos el 7 de octubre de 1871 y fragmentos periféricos y escombros, incluidos pequeños trozos de metano congelado, acetileno y otros productos químicos altamente combustibles, explotaron por la fricción de entrar en la atmósfera de la Tierra y encendió el fuego de Chicago y docenas de otros incendios que ardieron simultáneamente en Wisconsin y Michigan”, escribe el investigador en su libro.

La llegada del cometa Bernardinelli-Bernstein

También debemos señalar que la gran mayoría de los astrónomos no están de acuerdo con la predicción de Hareen. Pero lo cierto es que si el próximo impacto catastrófico de un cometa se producirá en la próxima década, entonces no deberemos esperar mucho para ver si tiene razón. Curiosamente, un objeto espacial de 100 kilómetros de ancho fue descubierto este mes de junio adentrándose en el Sistema Solar. Llamado Cometa Bernardinelli-Bernstein (con la designación C/2014 UN271), es bastante diferente a cualquier otro visto antes y la estimación de tamaño enorme se basa en la cantidad de luz solar que refleja. Y lo más inquietante de todo es que tendrá su máximo acercamiento a la Tierra dentro de 10 o 15 años. Esperemos que no sea el comenta que se menciona en las escrituras bíblicas.

/psg