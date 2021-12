En los últimos cien metros de la campaña electoral reapareció el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que había pasado más bien desapercibido tras el resultado de la primera vuelta, en la que el candidato de su coalición llegó segundo.

El edil recientemente tomó un rol más activo en la campaña y el pasado 6 de diciembre “dio inicio” a las actividades en Recoleta. “Atención Recoleta. Este lunes 6 de diciembre lanzamos la campaña por Gabriel Boric en la comuna. Nos juntamos en la Plaza San Alberto desde las 18:00! Vamos a cambiar Chile! #RecoletaxBoric #BoricPresidente”, invitó en Twitter el 4 de diciembre, y acompañó el texto con un afiche en el que aparecen ambos retratados.

Luego, el mismo día de la actividad publicó fotos y escribió: “Partimos campaña en Recoleta para triunfar con Gabriel Boric este 19 de diciembre”.

Desde entonces, el edil acompaña diversos mensajes en Twitter con la etiqueta #BoricPresidente, que antes del mes de diciembre solo había utilizado en cuatro ocasiones. Mensajes sobre migración, desigualdad, críticas al gremio de los camioneros, mensajes en oposición a José Antonio Kast y a la derecha, su respaldo a la aprobación de la ley de matrimonio igualitario e incluso su apoyo a la huelga iniciada por las trabajadoras de Integra concluyen utilizando ese hashtag.

Al escuchar el #DebateArchi queda claro que la derecha no puede seguir gobernando. Bajarán los impuestos a grandes empresas, perseguirán a quienes piensen distinto y mantendrán las AFP con pensiones miserables. Chile no merece este #Kastigo ! #BoricPresidente

Pero el ruido en redes de Jadue, dista del bajo perfil que ha tenido el Partido Comunista en la campaña tras la primera vuelta. Si bien se trata de una de las tiendas con más hegemonía dentro de la coalición de Apruebo Dignidad, aún no se sabe cuál será su participación en el cierre de campaña del aspirante a La Moneda. La actividad se realizará esta tarde en “un evento familiar” de música y cultura en el Parque Almagro.

Analistas consultados por El Líbero coinciden en que el dejar tras bambalinas al PC busca favorecer a Boric, sobre todo de cara a los votantes más moderados, de centro. Gonzalo Müller, analista político de la Universidad del Desarrollo, opina que “es una buena estrategia esconder al Partido Comunista de la campaña de Boric. El punto es si será creíble para el elector moderado y sostenible en el tiempo en caso de ser gobierno”.

Óscar Guillermo Garretón también se refirió a esta estrategia de dejar por detrás al PC. “El Partido Comunista está guardando un silencio total y Boric está poniendo en cuestión todas las cosas que de alguna manera había compartido con ellos tiempo atrás”, dijo en el programa radial Mirada Líbero en Agricultura.

El apoyo de Jadue en redes sociales

El cientista político Mauricio Morales señala que durante la campaña ha habido algunos dichos de miembros del PC que no le han hecho ningún favor al abanderado de la coalición de Apruebo Dignidad de cara a los electores. “Las declaraciones de sus principales voceros han sido desafortunadas en el contexto de la campaña de Boric, tensionando la coalición y colocándole más barricadas que puentes con los ciudadanos”, explica.

En efecto, algunos dichos de Jadue fueron los que más generaron polémica en su momento. La última ocasión en la que tuvo que salir a aclarar sus dichos fue el pasado 26 de noviembre, cuando rectificó lo que había manifestado en referencia a los votantes de Franco Parisi, que fueron un total de 899.403 en la primera vuelta y que de cara a la segunda vuelta son codiciados por ambos candidatos.

“Son tremendamente individualista y con poca consciencia de clase, lo único que buscan es más plata en el bolsillo”, dijo Jadue en una entrevista, como se observa en el minuto 0:42.

“Lo que dije fue un error”, manifestó posteriormente en su cuenta en Twitter, aclarando que no había querido faltarle el respeto a ningún votante.

Por supuesto que no he querido faltarle el respeto a ningún votante. Lo que dije fue un error. Es el momento solo de abrazar el gran proyecto de transformación que representa @gabrielboric. Aquí no me pierdo ni un minuto, porque lo que está en juego es el futuro de Chile!

— Daniel Jadue (@danieljadue) November 26, 2021