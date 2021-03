Semana Santa ya llega y como es habitual en Chile, las personas ya se preparan para preparar todas las comidas tradicionales de esta época, que tienen como característica prescindir de la carne, pese a que la norma religiosa no lo prohíbe.

Como es habitual, los precios de algunos productos vegetales, pescados y mariscos tienden a subir de precio, por lo que es imprescindible darse el tiempo de cotizar para no gastar más de lo necesario. Para ello, este martes se presentó una nueva herramienta que está al alcance del teléfono.

“En vísperas de Semana Santa, el llamado que hacemos hoy es a cotizar, a informarse y por eso estamos lanzando este programa “¿A cuánto?” que se puede ver en el celular y en el que están los precios de las frutas y las verduras a lo largo y ancho de todo el país, lo que ayuda mucho a informarse, porque cuando estamos bien informados podemos comprar a mejores precios”, señaló el ministro de Agricultura, Antonio Walker que visitó el mercado mayorista Lo Valledor junto a la directora nacional de Odepa, María Emilia Undurraga.

“¿A Cuanto?” es una aplicación creada por esta cartera, que permite consultar fácilmente los precios de más de 50 productos agrícolas que se venden en los mercados mayoristas. Undurraga, destacó que “el objetivo principal de la app es poder mantener informados a los consumidores y agricultores sobre el precio de venta de sus productos en los principales mercados mayoristas, así estamos entregando cada vez más información a quienes lo requieren para que puedan tomar mejores decisiones”.

El Ministro Walker relevó la importancia de una mejor transparencia en los mercados, a lo que esta nueva aplicación va a ayudar. Sacamos esta aplicación que le va a servir a la dueña de casa, usted la puede tener en su celular, y están todos los productos para que usted pueda cotizar los mejores precios. Esto va en dirección a tener una mayor transparencia en los mercados porque tanto al agricultor le interesa saber a cómo se está vendiendo su producto y también la dueña de casa puede cotizar los productos que quiere comprar”, dijo.

EL PRECIO DE LA “CANASTA SANTA”



En cuanto a la situación de los precios en esta ocasión, el ministro Walker afirmó que “este año hemos tenido una temporada de producción bastante normal, hay buena oferta de hortalizas, de frutas, así que no debiéramos tener ningún problema en ningún producto en particular que se nos escape del precio. No hemos tenido heladas, no ha habido un evento climático que haya afectado a alguna producción”.

De hecho, descartó que uno de los productos estrella se encarezca demasiado esta vez. “Semana Santa está tres semanas más tarde que el año anterior y se juntó con la producción de invierno de limones, entonces hay una mayor oferta de limones y hemos visto precios bastante razonables, más bajos que el año pasado, y eso es una buena noticia, los precios son bastante razonables, especialmente si los comparamos con el año anterior”.

Según cifras de Odepa, en términos generales, esta Semana Santa una familia de cuatro personas podría gastar entre $6.000 y $18.000, dependiendo del lugar de compra y los tipos de pescados y mariscos que se deseen consumir. Así, si las compras de Semana Santa incluyen papas, lechuga, pimiento, cebolla, limones, cilantro, tomate, merluza común se puede gastar en promedio $8.407 sector oriente y $5.759 en el sector sur en ferias libres en una canasta para 4 personas.

En el caso de incluir mariscos como almejas a esta canasta se puede gastar en promedio $10.547 sector oriente y $6.930 en el sector sur en ferias libres en una canasta para 4 personas.

