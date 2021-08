Ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió sobre los desafíos de su candidatura a senador por la Región Metropolitana y la situación política de Chile actual.

El ex ministro aclaró que tras su salida del gobierno tenía la firme decisión de abandonar la esfera pública, pero que su visión cambió la semana pasada: “No ha sido fácil en términos familiares, ha sido durísimo tomar la decisión de ser candidato a senador”, anunció,

En ese sentido, precisó no creer “que sea demasiado diferente al desafío que enfrentan todos los candidatos. Hay una dificultad en términos de lo que implica -sobre todo en el contexto del Chile de hoy- involucrarse en cargos públicos”.

18 de octubre y “presos de la revuelta”

Respecto a la situación política actual, comentó que “no hemos hecho el esfuerzo suficiente para entender qué nos pasa en el Chile de hoy. Es evidente que desde el 18 de octubre de 2019 Chile es otro país”.

En esta línea, el ex Ministro de Salud aseguró creer que las propuestas de los candidatos de izquierda son superficiales: “Una cosa es construir un relato a partir de informaciones parciales y otra cosa es meditar profundamente qué nos pasa y determinar cuál es el diagnóstico y cuál debería ser el tratamiento para la situación actual. Yo creo que incluso en la izquierda eso es bastante superficial”.

“Hay que encontrar un balance justo entre el respeto de los Derechos Humanos y la protección del orden público”, dijo, añadiendo que “Plaza Italia representa hoy día un territorio de lucha que en parte ocurre porque no se ha podido proteger bien el orden público”.

Sobre la situación de las personas detenidas desde el Estallido Social de 2019 y un posible indulto, mencionó que “el término indulto no es correcto, la pregunta va a ser si es un tema amnistiable (…) Yo me abriría a una conversación sobre una amnistía por la paz social”.

Asimismo, se mostró abierto a conversar una “amnistía por la paz social” que beneficie a los presos de la revuelta.

“El juicio histórico no va terminar todavía”

Mañalich reiteró que no va a firmar como militante de Evopoli, sino que mantendrá su candidatura como independiente aunque con el apoyo de dicho partido, al que se manifestó cercano.

El candidato también se refirió a su participación en el actual gobierno, comentando “yo no voy a renegar nunca que he sido ministro de estado por designio del Presidente en dos oportunidades, y en ese contexto he tratado de cumplir el cargo (…) El juicio histórico del Gobierno de Piñera no va a terminar todavía, va a estar muy marcado por el manejo de la pandemia”.

El médico aseguró que hubo un desorden que no es deseable en la confección de la lista parlamentaria de Chile Vamos y en todos los otros sectores políticos, así como “la atrofia de la Lista del Pueblo con gente que se ha salido de esa militancia decepcionada, y la candidatura de Diego Ancalao como una cosa burda e ilegal”.

Por último, sobre el apoyo de Chile Podemos Más a la candidatura de Pedro Velásquez a senador por la Región de Coquimbo, quien fue inhabilitado de por vida de ejercer el cargo de jefe comunal en 2007 por fraude al fisco: “Lo correcto es que quienes promovieron la candidatura de Pedro Velásquez le quiten su apoyo y se haga una sanación de este enredo causado por desorden”.

