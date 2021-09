El 11 de septiembre de 2001 es una fecha que quedará grabada para siempre en las mentes de quienes vieron en la televisión cómo las Torres Gemelas en el World Trade Center se derrumbaban después de que terroristas suicidas estrellaran aviones de pasajeros secuestrados. Es el atentado terrorista más grave de la historia. Ese fatídico día cuatro aviones fueron secuestrados mientras sobrevolaban Estados Unidos; tres de ellos alcanzaron las Torres Gemelas y el Pentágono; el cuarto se estrelló en un campo en Pensilvania aunque su cree que objetivo era el Capitolio o la Casa Blanca. Hace justo 20 años perdieron la vida 2.996 personas.

Lo que está claro es que el 11S se ha convertido en la abreviatura del día que hace que la gente pregunte: “¿Dónde estabas el 11/9? Sin duda alguna, este es claro ejemplo de que el 11 de septiembre de 2001 cambió el mundo para siempre. Pero para un número creciente de niños pequeños que no nacieron hasta años después, la respuesta es “en el edificio mientras se derrumbaban”. ¿Se está convirtiendo el 11 de septiembre en un evento de reencarnación masiva en niños pequeños?

Un trabajador de la Torre Norte

Este mismo año varios medios de comunicación se hicieron eco de una sorprendente historia. Riss White, quien suele publicar historias de reencarnación en TikTok, explicó lo que sucedió cuando su hija, que tenía cuatro años en ese momento (2018), miró algunas fotos anteriores al 11 de septiembre de 2001 de la Torre Norte y dijo solía trabajar allí.

“Dijo que un día estaba trabajando y el piso se puso muy caliente”, explicó White. “Así que se paró en su escritorio porque el piso estaba demasiado caliente. Y dijo que ella y sus amigos estaban tratando de atravesar la puerta pero no podían abrir la puerta, así que saltó por la ventana y voló como un pájaro”.

White asegura que la niña nunca había visto las fotos antes ni había oído hablar del atentado del 11 de septiembre. Si bien la madre no explicó si su hija ha sido examinada por expertos en vidas pasadas o psicólogos, cada vez son más los niños pequeños que detallan lo ocurrido en las Torres Gemelas el 11S.

¡Fui un bombero!

El portal “Reincarnation After Death” tiene una serie de historias similares, como la de Rachel Nolan, cuyo hijo de 4 años, Thomas, que había estado hablando sobre el 11 de septiembre durante un año antes de compartir la extraña revelación de ser un bombero con un “traje de proximidad”.

“¡No solo quiero ser bombero, siempre lo he sido y ya soy bombero!”, decía Thomas. “Solía ​​ir a trabajar por la mañana y por la noche me quitaba el traje de protección contra incendios”.

También explicaba que solía usar un hacha para controlar el fuego detrás de las paredes y escapar del peligro. Thomas ofreció más detalles sobre el día en cuestión, dejando a su familia desconcertada y conmocionada. Pero Rachael pensaba que era solo su imaginación. Un día, cuando Thomas vio una foto del World Trade Center en una revista, dijo:

“Los malos quemaron estos edificios, la gente tuvo que saltar y no pude ayudar”, enfatizó el pequeño. “Había gente esperando a los bomberos, esperándome, pero no pude llegar para ayudarlos”.

La reencarnación del veterano de la Fuerza Aérea

Cade comenzó a tener pesadillas desde los tres años. Gritaba en los sueños sobre los aviones que se estrellaban contra los edificios, la Estatua de la Libertad y su pierna rota. Luego comenzó a hacer dibujos de dos rascacielos altos con un hombre cayéndose de ellos. La información proporcionada por Cade hizo que sus padres creyeran que estuvo presente durante la tragedia del 11 de septiembre.

Incluso Cade recordó su antiguo nombre. Era Robert Pattison que tenía una oficina en la Torre Norte. Desde su oficina, podía ver La Estatua de la Libertad. El pequeño, que, en su vida pasado fue un veterano de la Fuerza Aérea de EE.UU., detalló cómo el día de los atentados el techo sobre él se derrumbó y no pudo llegar a las escaleras. Una investigación posterior reveló que el 11S en la Torre Gemelas había un hombre llamado Rober Pattison, un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que trabajaba en la torre norte. Estaba en el piso 110 el fatídico día.

Enterrado entre los escombros

Una madre Lucía afirmó que a la edad de cuatro años su hijo comenzó a describir lo que había sucedido el 11 de septiembre. Su hijo dijo que era un trabajador que murió en los atentados. Cuando vio una foto de las torres identificó la ventana donde solía trabajar. Incluso le dijo a su madre lo que sintió caer el edificio. Aunque lo más escalofriante de todo fue “todavía está enterrado allí.

La ciencia investiga la reencarnación

Sin duda alguna todas estas historias no dejaran indiferente a nadie. Los más escépticos pueden pensar que los padres únicamente utilizan a sus hijos para tener sus 15 minutos de fama, sin embargo, la realidad es bien otra. Alguno s niños pequeños, por lo general entre las edades comprendidas entre de 2 y 5 años, hablan de recuerdos de una vida anterior que afirman haber vivido. Al mismo tiempo, en ciertas ocasiones muestran extraños comportamientos, que son inusuales dentro del contexto familiar en particular y no pueden explicarse por ningún evento de la vida actual. Estos recuerdos parecen coincidir con las declaraciones del niño sobre una vida pasada.

En muchos casos de este tipo, se ha demostrado que las declaraciones del niño corresponden con precisión a hechos de la vida y muerte de una persona fallecida. Algunos de los niños tienen marcas de nacimiento y defectos de nacimiento que corresponden a heridas u otras marcas en la persona fallecida cuya vida está siendo recordada por el niño. En numerosos casos, los informes post mortem han confirmado estas marcas. Los niños mayores pueden retener estos recuerdos aparentes, pero generalmente se desvanecen a la edad de los siete años.

Durante los últimos 20 años, el Dr. Jim Tucker, ahora director de la División de Estudios de la Percepción en la Universidad de Virginia, se ha centrado principalmente en los casos encontrados en los Estados Unidos. Su libro “Volver a la vida (Return to Life)” publicado en 2015 ofrece relatos de casos muy impactantes de niños pequeños que recuerdan vidas pasadas. En su libro, el Dr. Tucker escribe sobre los casos ahora bien conocidos de James Leininger, un niño que tenía recuerdos verificables de ser un piloto de la Segunda Guerra Mundial, y Ryan Hammons, que tenía recuerdos verificables de ser un extra y actor de Hollywood.

Ahora bien, ¿son estos casos de reencarnación real de víctimas del 11 de septiembre o de padres que intentan que sus hijos tengan 15 minutos de fama? ¿Crees que cuantos más casos surjan, es menos probable que se descarten como coincidencias?

/psg