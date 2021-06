Boric, en la misma línea: “Creo que a los municipios no les corresponde realizar estudios clínicos. En estos temas me parece que lo mejor es escuchar a la ciencia y tiene que ser una de las características de un futuro gobierno para que no se repita el problema que hemos tenido con Sebastián Piñera, que no escucha a nadie y se cierra entre sí”.