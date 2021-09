A finales de julio, menos de una semana después de que el gobierno británico levantara la mayoría de las restricciones restantes para evitar el avance del covid-19, varios miles de personas se reunieron en Trafalgar Square de Londres para protestar contra los confinamientos obligatorios. Entre los manifestantes estaban Piers Corbyn (hermano de un exlíder del Partido Laborista), un negacionista del cambio climático que piensa que covid-19 es un «engaño»; David Icke, un escritor que cree que las personas más poderosas del mundo son reptilianos; y Gillian McKeith, una defensora de la irrigación colónica que sostiene que una buena dieta es suficiente para detener el virus.

Tales manifestaciones se han vuelto comunes no solo en Gran Bretaña, sino en todo el mundo. La pandemia ha producido un tsunami de teorías de la conspiración. En Francia, un documental que alega que el covid-19 fue inventado por las élites políticas como parte de una conspiración para lograr un “Nuevo Orden Mundial” fue visto 2,5 millones de veces en tres días. En Estados Unidos, la teoría de que la COVID es un engaño se ha extendido por todo el país. En resumen, cada vez son más las personas que creen que la pandemia es operación de “falsa bandera” para controlar a la población. Y por si fuera poco, ahora una reconocida médica de salud de Nueva Gales del Sur, Australia, ha confirmado que el coronavirus es una estrategia para establecer un Nuevo Orden Mundial.

El Nuevo Orden Mundial está aquí

La Dra. Kerry Chant estaba informando sobre la situación del COVID-19 en el estado australiano de Nueva Gales del Sur este jueves 9 de septiembre durante una rueda de prensa en directo cuando mencionó una frase “prohibida”. La Dra. Chant, médica de salud pública que asesora al gobierno de Nueva Gales del Sur, confirmó que los trabajadores y clientes podrán volver a la “normalidad” el 18 de octubre después de que se espera que el estado alcance el 70 por ciento de vacunación completa.

Agregó que los lugares de trabajo necesitarían tener un sistema listo para verificar los estados de vacunación de las personas. Pero fue su uso de la frase “Nuevo Orden Mundial” lo que provocó la mayoría de las reacciones en las redes sociales.

“Observaremos cómo se ve el rastreo de contactos en el Nuevo Orden Mundial”, dijo la Dra. Chant. “Sí, serán pubs y clubes y otras cosas si tenemos un caso positivo allí. Nuestra respuesta puede ser diferente si sabemos que las personas están completamente vacunadas. Por lo tanto, estamos trabajando en varios de esos problemas”.

“We will be looking at what contact tracing looks like in the New World Order” – Dr. Kerry Chantpic.twitter.com/enYwQ9yJH2

— OGP 🇦🇺 (@TeabagginZombie) September 9, 2021