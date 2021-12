La Democracia Cristiana confirmó la expulsión de Adolfo Zaldívar Palma, ahora exmilitante quien hace algunos días había pedido libertad de acción para la segunda vuelta presidencial, anunciando su apoyo a José Antonio Kast.

La decisión fue tomada por unanimidad en la sesión que tuvo durante esta tarde el Tribunal Supremo de la colectividad, según lo confirmó a La Tercera su presidente, Andrés Parra. El motivo sería por “ir en contra de los acuerdos políticos” tomados por la DC, referente al apoyo del partido a la candidatura de Gabriel Boric.

El aludido aún no ha sido informado oficialmente de la decisión, ya que la redacción del fallo podría demorarse de dos a tres días.

A juicio de Parra, “él está desobedeciendo” el apoyo sin condiciones entregado hace unos días por la Junta nacional de la DC a la candidatura de Gabriel Boric, lo que significaría “motivo suficiente para la expulsión, porque además lo ha dicho públicamente”.

“Participó en la última junta donde se acordó el apoyo a Boric y el después hace declaraciones diciendo ‘no, yo no acepto ese acuerdo’. Eso no puede ser en un partido político, si no está de acuerdo con las decisiones políticas del partido, que no esté en el partido”, señaló Parra.