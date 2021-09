Días complejos vive la modelo y bailarina Valentina Roth, puesto que se encuentra afectada de una enfermedad a la piel de la cual aún no conoce el diagnóstico.

A comienzos de esta semana, Roth ya había advertido a sus fans en Instagram que se encontraba con ronchas en su piel, y este miércoles 1 de septiembre empeoró aún más.

“Me pica”

Mediante las historias de la aplicación, la celebridad mostró su cara mientras contaba lo que le pasaba. “Estoy aún peor. Pero vamos a buscar una solución a esto. Ayer me pusieron corticoides a la vena y me dieron prednisona y otra pastilla más, pero no se me ha pasado“, comentó de entrada.

Añadió, mostrando su cara, que “si yo estuviera así de roja y no me picara, da lo mismo, pero me pica el casco, el cuerpo, los hombros, todo mi ser“. Asimismo, confesó que le han llegado varios testimonios de sus seguidores que padecen algo similar a ella.

Vale Roth

“Hay unas que llevan dos años, otras dos meses, y no les dan diagnóstico, están histéricas, no les dicen por qué lo tienen y todo (…) Yo no soy alérgica a nada, nunca me ha pasado esto“, agregó.

Fue al médico

Uno de los diagnósticos que le dieron sus seguidores fue que podría estar pasando por una crisis nerviosa sin que se dé cuenta, pero aseguró que no se trata de eso. “Estoy haciendo lo que me gusta, estoy muy bien, me va bien, estoy feliz, estoy tranquila, no hay nada para estar neurótica y nerviosa“.

Durante la tarde de este miércoles asistió a la consulta de una inmunóloga, quien le indicó que tenía que hacerse unos exámenes de sangre para dar con su diagnóstico oficial.

